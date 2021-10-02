Beşiktaş, Süper Lig'in 8. haftasında Demir Grup Sivaspor'u 2-1 mağlup etti. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, maçın 43. dakikasında kırmızı kart gördü.

Sivasspor ceza alanı önünde Can Bozdoğan, rakibinin hamlesiyle yerde kaldı. Bu pozisyona devam kararı veren hakem Yaşar Kemal Uğurlu'ya tepki gösteren ve yedek kulübesi önünde sahayı terk etmek üzere olan topa vuran Yalçın, kırmızı kartla cezalandırıldı.

Yalçın gördüğü kırmızı kartın ardından tribüne gönderildi. Siyah-beyazlı ekibi kalan bölümde yardımcı antrenör Murat Şahin yönlendirmeye çalıştı.

Gördüğü kırmızı karta ilişkin olarak Ajansspor'a konuşan Sergen Yalçın, "Hakeme kesinlikle hakaret etmedim. Ama yaptığım hareketten kırmızı kart görmem doğruydu" dedi.