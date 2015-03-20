Sergen Yalçın 'hakaret'ten PFDK’ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Medicana Sivasspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ı tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Kayserispor ile Medicana Sivasspor arasında oynanan maçın ikinci yarısında tribüne gönderilen teknik direktör Sergen Yalçın'la ilgili olarak, "hakaret" nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verildiği paylaşıldı.

Medicana Sivasspor'un, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat ile 5 futbolcusunun sarı kart, 1 futbolcusunun da kırmızı kart görmesi suretiyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareket gerekçeleriyle, Kayserispor'un ise taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat gerekçesiyle yine PFDK'ya sevk edildikleri aktarıldı.

Öte yandan, Kayserispor'da oyuncu Mehmet Eren Boyraz'ın, hakaret ve sportmenliğe aykırı hareket, yönetici İskender Beluk'un da hakaret gerekçeleriyle PFDK'ya sevk edildikleri duyuruldu.