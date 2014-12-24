Sergen Yalçın geldi, Sivas dörtledi

Sivasspor'da Brezilyalı teknik adam Roberto Carlos'un istifasının ardından boşalan göreve getirilen Sergen Yalçın, çıktığı ilk maçında PTT 1. Lig ekibi Gaziantep Büyükşehir Belediyespor'u 4-0 ile geçti.
Sivasspor: 4 - Gaziantep Büyükşehir Belediyespor: 0
Stat: Sivas 4 Eylül
Hakemler: Alper Ulusoy, Baki Yiğit, İbrahim Çağlar Uyarcan
Sivasspor: Korcan Çelikay, Cicinho, Ahmet Şahbaz, Kadir Bekmezci, Fatih Çıplak, Adem Koçak, Hakan Arslan (Dk. 66 Taouil), Musa Sinan Yılmazer, Burhan Eşer, Chahechouhe (Dk. 58 Abdurrahman Dereli), Batuhan Karadeniz (Dk. 56 Chrisantus)
Gaziantep Büyükşehir Belediyespor: Atilla Özmen, Özgür Öçal, İbrahim Kaş, Josef Çınar, Ahmet Devret, Mehmet Nas, Gökay İravul, Yücel Candemir, Ramazan Özkabak (Dk. 46 Sertan Vardar), Muhammed Demirci (Dk. 46 Erdal Güneş), Javadov (Dk. 86 Emre Keleşoğlu)
Goller: Dk. 15 Batuhan Karadeniz, Dk. 17 ve 34 Chahechouhe, Dk. 39 Musa Sinan Yılmazer (Sivasspor)
Sarı kartlar: Dk. 19 İbrahim Kaş, Dk. 60 Yücel Candemir, Dk. 80 Gökay İravul (Gaziantep Büyükşehir Belediyespor), Dk. 52 Hakan Arslan (Sivasspor)
Maçtan dakikalar
15. dakikada sağ kanattan Cicinho'nun ortasında Gaziantep Büyükşehir Belediyespor savunması, topu ceza alanı dışına uzaklaştırdı. Adem'in yeniden ceza alanına gönderdiği meşin yuvarlağı göğsüyle kontrol eden Batuhan'ın şık vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0
17. dakikada Burhan'ın ara pasında topu kontrol eden Chachouhe'nun ceza yayı üzerinden vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 2-0
34. dakikada Burhan'ın sağ kanattan ortasında kale alanındaki Chahechouhe, kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi: 3-0
39. dakikada Fatih'in pasında topla buluşan Musa, rakibini çalımladıktan sonra ceza alanı dışından çapraz pozisyonda düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 4-0
61. dakikada sağ kanattan ceza alanına giren Chrisantus'un pasında topu kontrol eden Musa'nın vuruşunda, kaleci Atilla meşin yuvarlağı ayaklarıyla uzaklaştırdı.
72. dakikada Özgür'ün sağ kanattan ceza alanına ortasında kale alanında iyi yükselen Javadov'un kafa vuruşunda top, direğin üstünden az farkla auta gitti.
83. dakikada Burhan'ın pasında ceza alanında topla buluşan Chrisantus'un vuruşunda kaleci Atilla gole izin vermedi.
Karşılaşma, Sivasspor'un 4-0 üstünlüğüyle sona erdi.