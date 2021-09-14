Sergen Yalçın: Final o kadar kolay değil ama hayal kurabilir miyiz, belki kurabiliriz

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk maçında yarın Borussia Dortmund ile karşılaşacak Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın, büyük bir organizasyonda yer aldıkları için heyecanlı olduklarını söyledi.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Yalçın, "Oynayacağımız organizasyon futbolun en üst seviyesi. Özellikle Beşiktaş olarak böyle bir organizasyonda olduğumuz için çok heyecanlıyız ve mutluyuz. Hedefimiz, mümkünse grupta ilk iki içinde olmak. Bunu yaşamak istiyoruz. Çok zor bir organizasyonun içinde olduğumuzu belirtmek isterim. Takım olarak iyi bir uyum içinde olduğumuzu, mücadele edebileceğimizi düşünüyorum. Bunu başarmak için oyuncularımla beraber elimizden geleni yapacağımızı düşünüyorum. Bunu birlikte deneyeceğiz. Sonuçlarını da hep beraber göreceğiz. Ümidimiz var, heyecanlıyız. Umarım oyunlar ve skorlar istediğimiz doğrultuda olur." diye konuştu.

Yarın mümkün olduğunca kendi oyun planlarına sadık kalmaya gayret edeceklerini aktaran Sergen Yalçın, şunları söyledi:

"Bazen rakibe göre oyun planı değişebiliyor. Elimizden geldiğince kendi oyunumuzu oynamaya çalışacağız. Bizim için de test gibi bir maç olacak. Oyunun nasıl gelişeceğini, temponun nasıl oluşacağını kestirmek zor. Çünkü güçlü ve tempolu takımlarla oynayacağız. Oynadığımız her müsabakada kendi planımızı uygulamaya, izleyenlerin zevk aldığı, heyecanlı bir oyun izletmeye çalışacağız. Bunun ne kadar mümkün olduğunu müsabakalarda görme imkanımız olacak. Hem oyunumuz hem de istediğimiz şeyler umarım oyuncularımız tarafından uygulanabilir. Mücadele eden, savaşan, temaslı oynayan, kazanmak için her şeyi yapan bir oyuncu grubu göreceksiniz. Kazanmak istiyoruz. Koruma amaçlı bir oyun oynamayacağız. Tek hedefimiz kendi oyunumuzu oynayıp, müsabakayı kazanmak. Bunun nasıl olacağını yarın göreceğiz. Hedefimiz ilk iki içinde yer alıp gruptan çıkmak ama bunun ne kadar mümkün olduğunu maç oynadıkça göreceğiz. Çok zorlu bir grup olacak bizim için. Takım olarak hazırız ve elimizden geleni yapacağız."

Şampiyonlar Ligi'nde kupa kazanmanın hayal olduğunu söyleyen siyah-beyazlı teknik adam, "Bu organizasyonda kupa kazanmak zor. Gerçekçi olmak lazım. Takım bütçelerine bakınca, kolay değil. Grubun en düşük bütçeli takımıyız. Fakat bütçe işi de bir yere kadar. İstek, arzu, mücadele, kazanma hırsı, oyuncu enerjisi bütçeden çok daha önemli şeyler. Temaslı oyunu, mücadeleyi, tempoyu yakalayabilirsek, başarılı olacağımızı düşünüyorum. Finalin o kadar kolay olduğunu düşünmüyorum ama hayalini kurabilir miyiz? Belki hayalini kurabiliriz. Önümüze ne çıkacağını şu anda bilmiyoruz. Maçlarda neler cereyan edeceğini tahmin etmek zor ama bir şeyler yapmak istiyoruz. Deneyeceğiz. Ülkemize puanlar kazandırmak, taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz. Zor bir turnuva, kolay değil. Kimsenin şüphesi olmasın, elimizden geleni yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye'de oynadığınız seviye bu seviyelere yetmez"

Yarınki maçta 115 kilometreden fazla koşu mesafesini zorlamak zorunda olduklarına vurgu yapan Yalçın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Son oynadığımız maçın koşu mesafesi iyi ama yarın o koşu mesafeleri yeterli olmayacak. Minimumum 115 ve üstünü zorlamak zorundayız. Bu organizasyonda başarılı olmak istiyorsanız daha fazla tempo ve mesafeye ihtiyaç var. Oyuncularımız da bunun farkında. Çalışmalarımızı ona göre yaptık. Biz konuşmayı çok seviyoruz ama konuşmakla olmuyor. Bu seviyeler çok üst seviyeler. Gruplar açıklanınca hemen 'Bu gruptan çıkarız' diye konuşuluyor. Daha gerçekçi olmak lazım. Çok üst seviyede oynayacağız. Buradaki mücadeleler kolay değil. Türkiye'de oynadığınız seviye bu seviyelere yetmez. Gerçekçi planlar yapıyoruz. Ne yapabiliriz, nereye gideriz, bunu zaman gösterir. Gerçekçi olmayan hedefler koyduğunuzda, sonra hayal kırıklığı yaşayabiliyorsunuz."

Sakatlığı nedeniyle Borussia Dortmund karşısında görev yapamayacak Domagoj Vida'nın yokluğunu değerlendiren Sergen Yalçın, "Savunmada Vida olmayacak ama onun yerine oynayacak oyuncularımız var. Bu sene iyi ve geniş bir kadro kurduk. Her bölgede oynayacak alternatifli kadromuz var. Herkes hazır, herhangi bir sorun teşkil edeceğini düşünmüyorum." açıklamasında bulundu.

"Nasıl oynamamız gerekiyorsa öyle oynayacağız"

Güçlü bir rakip olmasına karşın Borussia Dortmund'un da zaafları bulunduğunu kaydeden siyah-beyazlı çalıştırıcı, "Her takımın açıkları, mutlaka eksik bir şeyleri vardır. Eksikleri olması, senin o eksikleri kullanarak yeneceğin anlamına gelmiyor. Sen o eksikleri değerlendirebilecek misin? Bizim de bir sürü eksiğimiz var. Bu eksikleri konuşmak güzel ama oyunda bunlardan faydalanmak kolay olmuyor. Biz de kafamızda bir şeyler kuruyoruz. Herkes bir şeylere çalışıyor ama çalışma ile uygulama arasında büyük fark var. Planlarımızı yaptık. Nasıl oynamamız gerekiyorsa öyle oynayacağız." şeklinde görüş belirtti.

Yarın yabancı oyuncularla oynayacağını aktaran Yalçın, "Bütün oynayanlar yabancı olacak gibi görünüyor. Ben şikayet etmiyorum. TFF bir karar almışsa biz onu uygulamak zorundayız. 3 Türk'le oyna diyorsa 3 Türk'le oynarız. Kuralı değiştirecek mercii ben değilim. Sadece fikirlerimi söylüyorum. Bu seviyelerde oynayabilecek Türk oyuncularımız da var. Bir karar alındıysa, o karar sürekli değiştirilmesin. Kulüpler bu kararlara göre plan programlar yapıyor." diye konuştu.

Sergen Yalçın, Gaziantep maçında rahatsızlık geçiren Fabrice N'Sakala'nın durumuyla ilgili, "N'Sakala hazır ve gayet iyi. Fiziksel bir sorunu yok. Antrenmanlarda da gayet iyi. Zaman zaman oyuncuları değiştiriyoruz. Bazen farklı bölgelerde farklı oyuncular kullanabiliriz. Bütün maçları aynı oyuncularla oynayamayız. Bazı oyuncuları dinlendirmek gerekir." dedi.

Acun Ilıcalı'ya maç yayını çağrısı

Şampiyonlar Ligi maçlarının yayın hakkını elinde bulunduran kurumun sahibi Acun Ilıcalı'ya, yayınların kamuya açık olması çağrısında bulunan Yalçın, "Ben tüm ülkenin bu maçı izlemesini isterim. Ülkemizi temsil ediyoruz. Alacağımız puanlar bundan sonrası için çok önemli olacak. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın alacağı puanlar da önemli. Onlara da başarılar diliyorum. İstanbul'un 3 büyük camiası ülkeye puan kazandırmak için elinden geleni yapacak. Exxen maçı açabilir bence. Sosyal medyada insanların izlemek istediğini gördüm. Acun'dan rica etmek lazım. Açsın kanalı, bütün halk izlesin. Bir seferlik böyle bir şey yapabilirsin." ifadelerini kullandı.

De Souza: "Modern futbolda tek bir takımı favori görmek imkansız"

Basın toplantısına katılan siyah-beyazlı futbolcu Josef de Souza, "Şampiyonlar Ligi'nde ülkelerinde şampiyon olan takımlarla oynayacağız. Başa baş mücadele olacak. Biz de iyi takımız ve sahaya kazanmak için çıkacağız. Bugün modern futbolda tek bir takımı favori görmek imkansız. Mücadele eden, beraber hareket eden takımlar maçlarını kazanabiliyorlar. Oynayacağımız maçlarda favori bir takım görmüyorum." açıklamasında bulundu.

"Birbirimizle iyi dayanışmamız olursa ve mücadele edersek tabii ki kazanabiliriz." diyen Brezilyalı oyuncu, "Kaliteli oyuncularla oynamak iyi hissettiriyor. Atiba da Pjanic kadar kaliteli bir futbolcu. Topa sahip olma üstünlüğünü onlarla beraber yaşıyorsunuz. Geçen seneden bu yana bir çıkış yakaladı kulüp. Bunda pay sahibi olmaktan mutluluk duyuyorum. Bugüne kadar oynadığımız futbolu tekrarlarsak, gruptan çıkmak da mümkün olur. Bu sezon oynadığımız maçlarda taraftarımızla yeniden buluşmak bizim için çok özeldi. Şampiyonlar Ligi özel bir arena. Onlar da bu heyecanı bizimle birlikte yaşayacak ve bizleri destekleyeceklerinden şüphemiz yok." şeklinde konuştu.

Siyah-beyazlılar hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, Borussia Dortmund maçı hazırlıklarını 15 dakikası basına açık antrenmanla tamamladı.

Siyah-beyazlı ekip, basına açık bölümde ısınma hareketleri ve koşu çalışmaları gerçekleştirdi.

Tedavileri süren Domagoj Vida ve Alex Teixeira antrenmana katılmazken, sakatlığı bulunan Umut Meraş takımdan ayrı koşu yaptı.