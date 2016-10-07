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Spor

Sergen Yalçın: Emre Mor çok iyi oyuncu değil ama...

Sergen Yalçın Ukrayna'yla karşılaşan A Milli Takım'ı değerlendirdi

07 Ekim 2016 01:21

Teknik direktör Sergen Yalçın, A Milli Takım'ın Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'ndaki rakibi Ukrayna maçından önce yaptığı açıklamalarla milli takımı değerlendirdi. Yalçın, ‘yeni Messi’ olarak gösterilen Emre Mor için “Emre çok genç ve yük bindiriyoruz üstüne. Emre çok iyi oyuncu değil ama olacak. Onun biraz zamana ihtiyacı var. Bu beklentinin altında ezilebilir kumaşı çok iyi kesinlikle…” ifadelerini kullandı.

Sergen Yalçın’ın sözleri şöyle:

"Ofansif, kazanmak için oynayacağımız, oyuncularımızın çok agresif olacağı bir maç bekliyorum. Oyuncuların mücadeleci olmalarını bekliyorum ben... Kağıt üzerinden evimizde oynadığımız için favori olmamız normal ama Ukrayna'nın Avrupa Şampiyonası'nda yer aldığı grup zor bir gruptu.”

"Kadro sürpriz kadro gerçekten. Hep tek forvet oynuyorduk. Riskli bir kadro demek istemiyorum kazanmak zorundayız ama kadroya bakınca konuşulacak şeyler var. İki forvet güzel ama kadroyu görünce Emre Mor ve Hakan Çalhanoğlu var. Emre Mor ve Hakan Çalhanoğlu ikisi de ters kanatlarda oynuyorlar ve forvetlere nasıl orta yapacaklar. İkisi de yetenekli ve içeri kateden isimler.

"Bir tarafta Caner bir tarafta Şener var. Forvetleri kullanmak istiyorsak kenarlara inmek zorundayız. Caner ve Şener'e bugün çok iş düşüyor. Bugün Emre Mor ve Hakan'ın mutlaka iyi oynaması gerekiyor. Bizi rakip kaleye götürebilecek iki oyuncu var.

"Mehmet Topal ve Ozan'ı oynatmak zorundasınız. Hakan'ın savunması o kadar iyi değil ve koşan iki orta saha ile oynamak zorundasınız. Bu oyunculara ben sizden birebir bekliyorum diyor yani. Ekstra bir şeyler yapması gerekiyor bu oyuncuların...

“Ama iki oyuncunun da milli takım performansları tartışılacak seviyede... Emre çok genç ve yük bindiriyoruz üstüne. Emre çok iyi oyuncu değil ama olacak. Onun biraz zamana ihtiyacı var. Bu beklentinin altında ezilebilir kumaşı çok iyi kesinlikle..."

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