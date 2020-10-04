T24 LogoT24 Logo
Spor

Sergen Yalçın: Transferle ilgili çok bilgi sahibi değilim, skorun sorumlusu benim ama her şeyin de sorumlusu ben değilim

04 Ekim 2020 20:04

Transfer konusunda basında hakkında çıkan iddialara da değinen Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, "Transferlerle ilgili yönetimden ‘hocamızın istediği isimleri alıyoruz’ diye sorumluluk bana bırakılıyor. Transferle ilgili çok bilgi sahibi değilim" dedi.

ETİKETLER

sergen yalçıntransferbeşiktaş
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24