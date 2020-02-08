Sergen Yalçın'dan Lucescu açıklaması!

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, "Mircea Lucesu'yu çok severim, kendisine çok saygı duyarım. Burada hangi göreve getirilirse saygı duyarım, benim için hiçbir sakıncası yok. Kulüpte hangi göreve gelirse gelsin, onunla çalışırım" dedi.

Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş, taraftarı önünde Gaziantep FK'yı konuk etti. Siyah-beyazlılar ikinci yarıda bulduğu gollerle karşılaşmadan 3-0'lık galibiyetle ayrılmayı başardı. Ligde 11. galibiyetini alan Beşiktaş, puanını 36'ya çıkardı.

"Lucescu'ya çok saygı duyarım"

Maçın ardından basın toplantısında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Sergen Yalçın, Beşiktaş'a sportif direktör olacağı konuşulan Lucescu ile ilgili "Mircea Lucesu'yu çok severim, kendisine çok saygı duyarım. Burada hangi göreve getirilirse saygı duyarım, benim için hiçbir sakıncası yok.Kulüpte hangi göreve gelirse gelsin, onunla çalışırım" açıklamasında bulundu.