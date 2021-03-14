Sergen Yalçın'dan ilk 11'de rotasyon

Beşiktaş, Medipol Başakşehir ile oynayacağı kupa yarı finaline farklı bir 11 ile çıkacak. Teknik Direktör Sergen Yalçın, Süper Lig’deki Fenerbahçe derbisi öncesi rotasyon yapmayı planlıyor.

Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Medipol Başakşehir’i konuk edecek. Tek maç üzerinde oynanacak turda, karşılaşmanın galibi finale yükselecek.

Teknik Direktör Sergen Yalçın, Süper Lig’de Başakşehir ile oynadıkları ve siyah beyazlıların 3-2 kazandığı maçının kadrosunda değişikliğe gidecek.

Kaleyi Utku’ya emanet edecek olan Yalçın, savundama Vida ve N’Sakala’nın yerine Montero ve Rıdvan’ı 11’de sahaya sürmeyi planlıyor.

Atiba ve Ljajic’in yerine Necip-Mensah ikilisini kullanmayı düşünen Sergen Yalçın’ın, hücum hattında ise tek değişiklik yapmayı olası gözüküyor. Ghezzal’ın yerine N’Koudou’nun forma giymesi beklenirken, Larin ve Aboubakar maça 11’de başlayacak.

Tedavisi süren Cenk Tosun’un kadroda olup olmayacağı netlik kazanmadı. Sergen Yalçın, Cenk ile ilgili kararını maç öncesi yapılacak son atrenmanda verecek.