Sergen Yalçın'dan Galatasaray'a yeşil ışık

Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Sergen Yalçın, Galatasaray'dan teklif gelmesi halinde kabul edebileceğini söyledi.

Beşiktaş ile sezon ortasında yolları ayrılan teknik direktör Sergen Yalçın'ın adı Galatasaray ile anılıyordu. Başarılı çalıştırıcıdan konuyla ilgili açıklama geldi. Yalçın, sarı kırmızılı takıma yeşil ışık yaktı.

Milliyet Gazetesi muhabiri Serdar Sarıdağ, canlı yayında Sergen Yalçın ile yaptığı telefon görüşmesini aktardı.

Serdar Sarıdağ şunları söyledi:

"Abartmayı seviyoruz"

"Trabzonspor ve Alanyaspor maçlarının skorları Valerien Ismael için bir ölçüt değil. Bu maçlardan sonra Ismael'i göklere çıkarttılar. Sanki daha önce Beşiktaş 'ta antrenman yapılmıyordu. Böyle bir şey yok. Ama biz basın olarak cahilmişiz araştırmadığımız için uzaylı gözüyle bakıyoruz ve abartıyoruz. Gökhan Keskin hocayla konuştuk ve kendisi bana "Bunlar bizim futbolculuğumuz döneminde yapılıyordu" dedi. Bizim basın gerçekten cahil. İyi ve idealist bir hoca. Başarılı bir hoca."

Sergen Yalçın ve Galatasaray iddiası

"Mümkün. Ben bunu Sergen hocaya da sordum. Sergen Yalçın "Bana teklif gelirse neden olmasın." dedi. Galatasaray ile anlaşırsa ben şaşırmam. Sergen Yalçın dört büyüklerde oynamış bir isim. Galatasaray'dan Sergen Yalçın'a doğrudan bir teklif gitmediğini düşünüyorum. Ama düşünebilirler sonuçta Beşiktaş'la çifte kupa zaferi yaşadı."