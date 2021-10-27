Sergen Yalçın'dan Fatih Terim açıklaması: Belki onun elde ettiği başarıları biz hayatımız boyunca yakalayamayacağız

Fotomaç gazetesi tarafından düzenlenen "Süper Lig'in En İyileri" ödül töreninde "Yılın teknik direktörü" ödülünü alan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, geçen sezonun tarihin en zor sezonlarından biri olduğunu söyledi. Yalçın, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'le maç öncesi saha kenarındaki konuşmaları ve Terim ile kıyaslanması hakkında ise "Çok önemli başarılar elde etmiş bir hoca, belki onun elde ettiği başarıları biz hayatımız boyunca yakalayamayacağız" ifadelerini kullandı.

Geçen sezonki şampiyonluğu değerlendiren Sergen Yalçın, "Bizim için daha zordu. Oynanan sezonda yönetimimiz, başkanımız, teknik ekibimiz, taraftarımız belki tribünde yoktu ama onların arzusunu sosyal medyadan hissettik. Öyle bir sezonda öyle bir birliktelik içinde şampiyon olmak, iki kupa kazanmak bizim için çok değerli. Antrenörlük hayatımda ilk defa böyle bir ödül alıyorum, benim için de çok değerli. Bizim hakkımızda da bir ton dedikodu oluyor, çalışmaya başladığım süre zarfında elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Futbolda inişli çıkışlı grafikler olabilir. Tek isteğimiz sadece başarıya endeksli bir iş olmaması. Maalesef ülkemizde bu konuyla ilgili çok ciddi bir sorun var. Antrenörlere karşı biraz daha sabırlı olalım. Biraz daha hoşgörülü ve şefkatli olalım. Kendi insanlarımıza değer verelim" dedi.

"Bakalım biz bu seviyede onun kadar kalabilecek miyiz"

Sergen Yalçın, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'le maç öncesi saha kenarındaki konuşmaları ve Terim ile kıyaslanması hakkında ise "Fatih hoca benim antrenörlüğümü de yaptı. Çok sevdiğimiz, saygı duyduğumuz bir hocamız. Her zaman fikir alışverişinde bulunuyoruz. Teknik direktörlüğe başlamadan da fikir alışverişinde bulunmuştuk. Bizden çok daha tecrübeli, büyük başarılar elde etmiş bir isim. Onu çok seviyoruz. Mücadelemiz sadece saha içerisinde, dışarıda hep büyüğümüz, sevdiğimiz, saygı duyduğumuz biri. Farklı jenerasyonun temsilcileriyiz. Çok önemli başarılar elde etmiş bir hoca, belki onun elde ettiği başarıları biz hayatımız boyunca yakalayamayacağız. Herkesin farklı karakteri, karizması var. Karşılaştırma yapmayı çok doğru bulmuyorum. Fatih hocamız yıllardır bu işin içinde. Karizmasını korumuş biri. Bizim için böyle bir karşılaştırma için çok erken. Bakalım biz bu seviyede onun kadar kalabilecek miyiz?" açıklamasında bulundu.