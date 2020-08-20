Sergen Yalçın'dan Cisse'ye telefon: Acele et, bana lazımsın

Beşiktaş, UEFA'ya PAOK maçının 25 kişilik futbolcu listesini bugün vermek zorunda. Bu listede maç gününe kadar iki değişiklik yapılabiliyor. Sergen Yalçın, Papiss Cisse'yi zorlu maçta mutlaka sahada görmek istiyor ve bu konuda yönetimden de talepte bulundu.

Beşiktaş, Cisse dışında transfer listesine üç forvet daha aldı. Bu isimlerin Mario Mandzukic, Nikola Kalinic ve Anthony Modeste olduğu öğrenildi.

MANDZUKIC: Katar’dan ayrılan ve takım arayan Mandzukic, Beşiktaş cephesinin en çok mesai harcadığı oyuncu. 34 yaşındaki dünyaca ünlü golcü, yüksek maliyeti nedeniyle en zor hedef. Siyah-beyazlılar, Mandzukic'in ücretini makul seviyelere çekmek için çaba sarf ediyor.

KALINIC: Beşiktaş’ın listesindeki ikinci santrfor da Hırvat: Kalinic. Atletico Madrid ile 1 yıl daha kontratı bulunan 32 yaşındaki yıldız, F.Bahçe'ye de önerilmişti. Beşiktaş, Atletico'nun bonservis talebine takılmış durumda. Oyuncunun istediği ücret de zorluyor. Yönetim, temasları sürdürüyor.

MODESTE: Köln’ün Fransız golcüsü Modeste, Beşiktaş'ın geniş listesinde. Bu oyuncunun kiralanması için görüşmeler yapıp mesafe kat eden siyah-beyazlılar, şimdilik beklemede. 32 yaşındaki futbolcu, bir süredir belirlenemeyen bir diz sorunu nedeniyle idmanlara çıkamıyor.