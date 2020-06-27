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Spor

Sergen Yalçın'dan Beşiktaşlıları heyecanlandıran açıklama

27 Haziran 2020 09:24

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, son 5 hafta için umutlu. Aldıkları skordan memnun olduklarını ifade eden Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, “Öncelikle haftanın ilk maçıydı, çok zor bir maçtı. Konyaspor çok zor bir periyottan geçiyor. Skor için memnunuz. Ancak oyunla ilgili çok fazla yorum yapmak istemiyorum. Yaklaşık 75-80 dakika bir kişi eksik oynayan bir rakibimiz vardı. Bu durum da bizim adımıza maçın kolay olmasını sağladı. Rahat bir hafta sonu geçireceğiz. Bundan sonraki maçları kazanacağız ve umarım her şey daha iyi olur" dedi.

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