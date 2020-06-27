Sergen Yalçın'dan Beşiktaşlıları heyecanlandıran açıklama

"Oyuncularımız her türlü tedbiri alıyor"

Siyah-beyazlı ekipte dün 2 futbolcunun koronavirüs testlerinin pozitif çıkmasıyla ilgili de konuşan Yalçın, “Covid-19 ile ilgili oyuncularla herhangi bir görüşme yapmıyoruz uyarı konusunda. Oyuncularımız her türlü tedbiri alıyor. Bu Covid her yerde herkese bulaşabilir. Oyuncularımızdan bazıları da bu durumdan geçiyor. Geçmiş olsun diyorum. Yapacak bir şey yok. Yolumuza devam edeceğiz. Doktorlarımız gerekli tedbirleri alıyor" şeklinde konuştu.

"Kalan 5 hafta daha iyi olacak"

Kalan 5 haftanın daha iyi olacağını düşündüğünü belirten Yalçın, “Takımda negatif bir durum yok. Oyuncular koşuyor, vücut dilleri iyi. Koşuyorlar. Oynadığımız 3 maçı da kazanabilirdik. Pozisyonlara giren taraf bizdik. Oyuncularımız yavaş yavaş yeteneklerini sahaya yansıtmaya başladı. Diaby’nin N’Koudou’nun, Lens’in gol atması; oyuncularımızın daha fazla konsantre olduğunu, daha fazla sorumluluk aldığını gösteriyor. Kalan 5 haftalık süreçte daha iyi olacak diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.