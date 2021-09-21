Sergen Yalçın'dan 6 oyuncuyla ilgili kötü haber

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Adana Demirspor maçı öncesi sakat oyuncuların durumlarıyla ilgili konuştu, "Cuma günü de onlardan yararlanamayacağız" dedi.

Sergen Yalçın, Adana Demirspor maçı öncesi takımdaki oyuncuların durumlarıyla ilgili konuştu. Yalçın, bu maçta oynayamacak 6 futbolcunun Cuma günü Altay deplasmanında da takımda yerini alamayacağını açıkladı.

Yayıncı beIN Sports'a açıklamalar yapan Sergen Yalçın, "Maalesef 6 oyuncumuzu kullanamıyoruz. Muhtemelen bu oyuncular hafta sonu yine olmayacak. Belki Necip bir ihtimal katılabilir. Ama zannetmiyorum. Sezon başı olmasına rağmen ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Çok hazır olmamakla birlikte arka arkaya maçlar, oyuncularda sıkıntı yaratıyor. Sonuçta maç oynuyoruz. Oynamak zorundayız. Oyuncularımız da bunun farkında. Bazen oyuncularımızı dinlendiriyoruz. Bazen beklentilere cevap alamıyorsunuz. Futbolda bunlar var. Bazen oyunsal anlamda bazen de sonuç anlamında sıkıntı yaşıyorsunuz . Bunlar doğal şeyler. Elimizden geldiğince oyuncularımı konsantre etmeye çalışıyoruz. İnşallah bu tempo daha fazla sakatlık yaratmaz" dedi.

Beşiktaş'taki altı eksik

Beşiktaş'ta Georges-Kevin N'Koudou, Domagoj Vida, Alex Teixeira ve Umut Meraş'ın sakatlıkları sürüyor. Fraport TAV Antalyaspor maçında sakatlanan Necip Uysal ile Mehmet Topal da bugünkü karşılaşmanın kadrosunda yer alamadı.