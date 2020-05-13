Sergen Yalçın'dan 50 kişilik transfer havuzu

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın yönetimindeki teknik heyet ve analiz ekibiyle birlikte hem bonservisi elinde hem de maaş yükü getirmeyecek oyunculardan oluşan 50 kişilik bir havuz belirlendi. Takımda kalacak isimler netleşince yönetimle karar verilecek.

Yeni sezonda yola maliyeti düşük oyuncularla devam etmek isteyen Beşiktaş, transferdeki yol haritasını çizdi. Kadroyu kurarken ilk düşünce maliyet/performans oranı olacak. Verim alınacak oyuncuların düşük maliyetli olmasına da bakılacak.



Bu kapsamda Teknik Direktör Sergen Yalçın ve analiz ekibi, geniş kapsamlı bir liste hazırladı. Dünya çapında geniş bir havuzu tarayan Yalçın, listesini 50 oyuncuya indirdi.

Siyah-beyazlı kurmaylar, takımdaki indirim talebinin sonuca ulaşmasını bekliyor. Gidecek ve kalacaklara göre bu futbolcuların isimleri yönetime sunulacak.



Listedeki oyuncuların tamamına yakını bonservissiz. Maaş yükü de ekonomik şartlara uyacak. Sezonun bitmesiyle alternatifli transfer listesine son şekli verilecek. Böylece hem şampiyonluğa oynayacak hem de kulübe külfet getirmeyecek bir kadro oluşturulacak.