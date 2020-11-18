Sergen Yalçın: Caner'i istemiyordum, Gökhan kalabilirdi

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın geçen sene takımdan ayrılan isimler arasında "Keşke gönderilmesiydi" dediği bir oyuncu olup olmadığı sorusuna Burak Yılmaz'ın çok konuşulduğunu söyledi.

Yalçın, "Burak yıllık 2.7 milyon euro kazanıyordu ve 2 sene daha sözleşmesi vardı. O da çok büyük fedakârlık yaptı" dedi. Haber Global'de yayınlanan Az Önce Konuştum programına konuk olan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'a Caner Erkin ve Gökhan Gönül'ün takımdan ayrılıp Fenerbahçe'ye gitmeleriyle ilgili fikirleri soruldu.

"Caner'in kalmasını istemiyordum, Gökhan kalabilirdi" ifadelerini kullanan Sergen Yalçın, "Yine de çok ahlanıp vahlanmaya gerek yok" diye konuştu.