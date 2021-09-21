Sergen Yalçın "Beyni yok" demişti; Balotelli'nin gol sevinci ortalığı karıştırdı!

Balotelli’nin attığı golden sonra yaptığı hareketle, Sergen Yalçın’ın yıllar önce Mario Balotelli için “Bu çocuğun beyni yok” yorumuna karşılık verdiği iddia edildi. Öte yandan maçın 90+7. dakikasında Balotelli ile beraberlik golünü atan Adana Demirspor, 3-0 geriye düştüğü maçı 3-3 beraberlikle tamamlarken, son düdükle birlikte ortalık karıştı. Mario Balotelli’nin içinde bulunduğu gerginlik sırasında İtalyan futbolcuyu olay yerinden uzaklaştırmaya çalıştılar.

Balotelli'den paylaşım

Karşılaşmanın ardından sosyal medya mecrası Instagram'dan paylaşım yapan Balotelli, "Bizim beynimiz ve daha da önemlisi "testislerimiz" ve yüreğimiz var. Çok büyük bir yürek ve bununla gurur duyuyoruz" dedi.

Maç bitti, saha karıştı

Beşiktaş-Adana Demirspor karşılaşmasının bitimiyle birlikte saha kenarı karıştı. Attığı gol sonrasında Beşiktaş yedek kulübesine hareket yapan Mario Balotelli, maçın bitimiyle birlikte yeniden bu noktaya gidince saha kenarı karıştı.

78. dakikada attığı golle skoru 3-2’ye getiren Mario Balotelli, golün ardından Beşiktaş yedek kulübesine doğru gelip hareket yapmıştı. Bu hareketi sonrasında sarı kartla cezalandırılan Balotelli, maçın bitimiyle birlikte soluğu yeniden aynı noktada aldı. Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Murat Şahin’in tepki göstermesi üzerine bir anda ortalık karıştı ve tartışma büyüdü. Adana Demirspor kulübesinden çıkan isimler, Balotelli’yi uzaklaştırmak isterken, Murat Şahin’i ise sakinleştirmek ise oldukça güç oldu. Daha sonra araya girilmesi üzerine olaylar yatıştı.