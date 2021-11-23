Sergen Yalçın: Beşiktaş, düştüğü yerden ayağa kalkmasını bilir

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 5. maçında yarın Ajax'ı konuk edecek Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın, bu karşılaşmada alacakları iyi sonuçla son dönemdeki kötü gidişi durdurmak istediklerini söyledi.

Yalçın, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde futbolcu Atiba Hutchinson ile düzenlediği basın toplantısında, bu sezon alınan kötü sonuçların sorumlusunun kendisi olduğunu belirterek, "Sıkıntı yaşıyorsak doğal olarak bunun birinci sorumlusu benim. Takımı ayağa kaldırmak için uğraşıyoruz. İstediğimiz sonuçlar için her şeyi yapıyoruz. Özellikle bu hafta oyuncularımızın olumsuz duruma tepki vermelerini ve dönüş bekliyoruz. Herkes hazır. İyi oyun, iyi mücadele ve sonrasında galibiyetin gelmesi herhalde hepimiz için iyi olacak." diye konuştu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kura çekiminin ardından umutlandıklarını aktaran Sergen Yalçın, "Hepimizin heyecanlı olduğu, "bu grupta bir şeyler yapabilir miyiz, nasıl pozisyon alırız' diye plan yaptığımız gruptu. Şu anda istediğimiz sonuçları alamayıp, hedefsiz duruma düştük. Kalan iki maçımız camia için, ülke puanı için, prestij için oynayacağımız maç haline geldi." ifadelerini kullandı.

"Camianın beklentisinin uzağındayız ve bunun farkındayız"

"Hedefleri ne kadar yukarıya koyarsanız hayal kırıklıkları da o kadar büyük olur." diyen Yalçın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"O yüzden çok fazla hayal kırıklığı yaşamamak lazım. Önemli sıkıntılar yaşadık. Sakatlıklar bizi grupta sıkıntıya soktuk. Şans faktörünü de dikkate alırsak belki iki maçı kazanabilirdik. Bireysel hatalar ve basit goller istediğimiz yerde olmamızı engelledi. Yarın da zor takıma karşı oynayacağız. Takım olarak iyi durumda değiliz. Hem lig hem Avrupa'da aldığımız sonuçlar beklentinin altında kaldı. Camianın beklentisinin uzağındayız ve bunun farkındayız."

Yaşadıkları düşüşü engellemek istediklerini anlatan Yalçın, "Bir an evvel camiayı olması gereken yere döndürmek istiyoruz. Bu biraz zaman alacak. Belli süreç gerektirecek gibi gözüküyor." ifadelerini kullandı.

Oyuncuların performansının beklentinin altında kalmasıyla ilgili soruyu yanıtlayan Sergen Yalçın, "Oyunculardan sürekli aynı performansı alamayabiliriz. Zaman zaman performansları düşebilir. Bunun uzun olması bizi zora sokuyor. Bir süre için tamam ama süre uzadığında takım olarak bizi sıkıntıya sokuyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Bu gidişat böyle devam edemez"

Aytemiz Alanyaspor'a 2-0 yenildikleri maçın ardından oyuncularla bir konuşma yapıp yapmadığı sorusunu yanıtlayan Yalçın, şunları söyledi:

"Sadece Alanyaspor maçı sonrası konuşma yapmadık. 1-1,5 aydır bu görüntüyü veriyoruz. İstediğimiz sonuçları alamamak doğal olarak oyuncuların motivasyonunu düşürüyor. Psikolojik olarak bizi aşağı düşürüyor. Bu kulübün her tarafına yansıyor. Oyuncu, teknik heyet, tesis personeli, camia herkese yansıyor. İşimiz bahane üretmek değil, bir an evvel çözüm üretmek. Beşiktaş 100 yılı aşkındır var olan camia. Düştüğü yerden her zaman kalkmıştır. Böyle durumlar yaşanabilir. Tekrar ayağa kalkmak bizim elimizde, bunu yapabileceğimizi düşünüyorum. Yapabilecek gücümüz ve oyuncu kalitemiz var. Her şeye sahibiz. Hafta sonu bir lig maçı da oynayacağız. Yarınla beraber yavaş yavaş normalleşme sürecine girmek istiyoruz. Bu gidişat böyle devam edemez. Birlikte hareket edip, oyuncularımızla, taraftarlarımızla, yönetimimizle bu sıkıntının altından kalkmak için elimizden geleni yapacağız."

Oyuncuların saha içinde çok tartışmaya girdiği yönündeki soru üzerine Yalçın, "İşler iyi gitmediği zaman doğal olarak oyun içinde bunlar olabiliyor. Oyun içindeki tartışmaların ben çok da olmaması gerektiğini düşünmüyorum. Tartışabilirler, birbirlerine pozisyonu anlatabilirler. Çok hararetli olmadıktan sonra, ikili diyaloğa girmedikten sonra bunların önemli olduğunu düşünmüyorum. Sonuçların ve oyunun herkes farkında, oyuncular da farkında biz de farkındayız. Oyuncular da üzülüyor. Uzun süre oldu, iki aydır bu sıkıntının içindeyiz. Toparlanmamız gerektiğinin farkındayız. Daha fazla mücadele etmeliyiz, daha fazla birbirimize güvenmeliyiz, yardım etmeliyiz." diye konuştu.

Takımdaki herkesin sorumlulukları olduğuna dikkati çeken Yalçın, "Arkamızda ciddi taraftar desteği var. Taraftarımıza karşı, yönetime karşı sorumluluklar var. Onları yerine getirmek zorundayız. Oyuncuların taraftar desteğine ihtiyacı var. Taraftarlarımız zor süreçte iki kupa alan takımlarını yalnız bırakmayacaktır. Desteğini verecektir. Beşiktaş taraftarı her zaman bunu yapar." ifadelerini kullandı.

Nasıl bir kadroyla çıkacakları sorusunu Yalçın, "İki maçı da düşünmek zorundayız. İki maç da önemli. Hedefimiz olmasa da Şampiyonlar Ligi maçı oynuyoruz, en iyisini yapmak istiyoruz. Batshuayi'yi yarın oynatmayacağız. Maç oynayacak fizik gücüne sahip değil, sakatlıktan çıktı. Hafta sonu belki kullanabiliriz. Belki yarın 20-30 dakika kullanabiliriz. Milli takımdan ufak tefek sorunları olan oyuncular var. Giresunspor maçı da önemli, iki maçta 4-5 değişiklikle oynayabiliriz." diye yanıtladı.

Atiba: "Grubu iyi şekilde bitirmek için önemli maça çıkacağız"

Siyah-beyazlı takımın Kanadalı futbolcusu Atiba Hutchinson ise yarın önemli bir maça çıkacaklarını belirterek, "Gururumuz için ve grubu iyi şekilde bitirmek için önemli maça çıkacağız. Ajax güçlü bir takım ve uzun yıllardır Avrupa'da başarılı şekilde mücadele ediyor. Öz güven kazanmak için iyi performans gösterip, istediğimiz sonucu almak istiyoruz." diye konuştu.

Beşiktaş'ın bu sezonki kötü performansıyla ilgili soruyu yanıtlayan Atiba, "İşler iyi gitmiyor. Olmayı istemediğimiz bir noktadayız. Bence hepimiz bunun bir parçasıyız. Önemli olan bu durumdan nasıl çıkacağını bilmektir. Önümüzde Şampiyonlar Ligi maçı var. Taraftarlarımızın önünde iyi mücadele ederek, birbirimiz için oynayarak bir dönüş yapmak istiyoruz. Şu an nasıl bir reaksiyon göstereceğiniz önemli." ifadelerini kullandı.

Takımda fazla sakatlık yaşandığının hatırlatılması Atiba, "Çok fazla sakatlık yaşamış değilim. Geçen sezon da uzun oldu. Maç yoğunluğunu da üst üste koyarsak bu sakatlıkların neden olduğunu birazcık anlayabiliriz. Arkadaşlarımız geri dönüyor. Uzun süre bir arada değildik, artık beraber oynayacağız." değerlendirmesinde bulundu.