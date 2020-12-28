Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş, sahasında konuk ettiği Demir Grup Sivasspor'u 3-0 mağlup etti. Beşiktaş'ın Güven Yalçın ile bulduğu gol öncesi topun taca çıktığı şeklindeki tartışmalar hakkında konuşan Sergen Yalçın "Ben de top çıktı gibi gördüm ama çok önemli olduğunu düşünmüyorum" dedi.

Maçın ardından beIN Sports mikrofonlarına konuşan Sergen Yalçın "Topun taca çıkıp çıkmadığı konuşuluyor. Top çıkmış olabilir, çıkmamış da olabilir. İzdüşümü falan diyorlar. Bilmiyorum. Doksan dakikayı bir taç pozisyonuna bağlayamazsınız. O orta gol olmasaydı bu pozisyon konuşulmayacaktı. 90 dakikayı bir taç pozisyonuna bağlayamazsınız. Ben de top çıktı gibi gördüm ama çok önemli olduğunu düşünmüyorum. Bu sadece bir taç..." ifadelerini kullandı.

Sivasspor'a karşı doğru oyunu oynadıklarının altını çizen başarılı teknik adam "Doksan dakikanın tamamında oyunu kontrol ettik. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Çok sağlam duran, doğru oyunu oynayan bir Beşiktaş vardı. Bugün kazanılacak oyunu oynadık. Oyunun kontrolü tamamen bizdeydi. Bizi hedefte tutan bir galibiyetti" değerlendirmesinde bulundu.