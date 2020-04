Sergen Yalçın: At yarışı benim sevdam, size ne!

Eski Beşiktaşlı futbolcu Gökhan Keskin, Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın ile olan anılarını paylaştı. Keskin, “Bu çocuğa dikkat et' dediler, 'Çok at yarışı oynuyor.' Ben de “Merak etmeyin göz kulak olurum” dedim. Aradan birkaç hafta geçti bir baktım ben ve 5-6 arkadaşım Sergen ile birlikte at yarışı kuponu dolduruyorduk." dedi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Keskin, "Hiçbir şeyi saklamadı. 'At yarışı kumar, çok oynuyorsun?' eleştirilerine 'Size ne, bu benim sevdam' yanıtını verdi. Ele avuca sığmayan, deli dolu ama dürüst, samimi bir insandı. Pek çok insan futbolun onun hayatı olmasını istiyordu. Ama Sergen öyle düşünmüyordu. Hayat futboldan ibaret değildi onun için.

Beşiktaş’tan ayrıldı İstanbulspor’a gitti, oradan Fenerbahçe'ye, Galatasaray'a, Trabzonspor ve tekrar Beşiktaş'a. Ama hep Beşiktaşlı Sergen olarak kaldı. Milli Takım’da Almanya’ya karşı öyle bir maç oynadı ki, Bırakın Türkiye’yi Almanya bile onu konuştu." ifadesini kullandı.