Sergen Yalçın açıkladı; derbi öncesi Fatih Terim'le ne konuştu?

Süper Lig'de Beşiktaş, evinde konuk ettiği maçta Galatasaray'ı 2-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı. Derbi öncesi Fatih Terim ile samimi diyaloğu kameralara yansıyan Sergen Yalçın o konuşmanın detaylarını anlattı. Yalçın, "Biraz oyunla ilgili, biraz da Avrupa'daki durumla ilgili konuştuk. Aldığımız sonuçları konuştuk, oyunla ilgili bize bazı bilgiler verdi" dedi.

Beşiktaş, Süper Lig'in 10. haftasında konuk ettiği Galatasaray'ı 2-1 yendi.

Ligin 9. haftasında Medipol Başakşehir'e 3-2 mağlup olan, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de Sporting'e 4-1 kaybedensiyah-beyazlı ekip, Galatasaray'ı yenerek moral buldu.

Ligde bu sezon 6. galibiyetine ulaşan ve puanını 20'ye çıkaran Beşiktaş, 10. hafta sonunda 3. sıraya yükseldi.

Fatih Terim ile ne konuştu?

Vodafone Park'taki mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtlayan Sergen Yalçın, maç öncesi Fatih Terim ile aralarındaki diyaloğu anlattı.

Maç öncesi Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile yaptığı sohbette ne konuştukları yönündeki soruyu yanıtlayan Yalçın, "Fatih Hoca antrenörlüğümü yapmış biri. Kendisini çok severim, saygı duyarım. Rakip olabiliriz ama sevgimiz, saygımız hocamıza karşı eksilmez. Kendisi Türkiye'nin en deneyimli, en başarılı teknik direktörü. Onun yakaladığı başarıları belki hiçbir hoca yakalayamayacak. Biraz oyunla ilgili, biraz da Avrupa'daki durumla ilgili konuştuk. Aldığımız sonuçları konuştuk, oyunla ilgili bize bazı bilgiler verdi." değerlendirmesinde bulundu.