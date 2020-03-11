Sergen Yalçın: Açıkçası şampiyonluk zor

Şampiyonluk şansını değerlendiren Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, "İşimiz zor. Açıkçası şampiyonluk zor. Trabzon var, diğerleri var. Biz her maçımıza kazanmak için çıkıyoruz. Ne kadar üstte bitirebilirsek ligi o kadar iyi" dedi.

Beinsports'a röportaj veren Sergen Yalçın'ın açıklamaları şu şekilde: "Zaman zaman dönüşlerde sıkıntı yaşayabileceğimiz bir oyun da oynuyoruz aslında. Risk alıyoruz. Hücum yapan bir takım olmak istiyoruz, sürekli kovalayan, sürekli arayan bir takım olmalıyız. Zaten 90 dakika pres yapamazsın. Oyuncuların performanslarını yükseltmek zorundayız.

"Stada 8 bin kişi geliyorsa, işimi iyi yapmıyorum demektir"

20-25 milyonluk bir kitleye oyunumuzu sunuyoruz. Stada 8 bin kişi geliyorsa ben işimi iyi yapmıyorum demektir. Stada seyirciyi çekmek zorundasınız. Taraftarın ilgisine minnettarım.

Beşiktaş çok uzun süredir böyle bir birliktelik yaşamıyordu. Taraftar, camia, yönetim ve oyuncuların ciddi bir birliktelik yakaladığını düşünüyorum. Biz taraftara mutlu edecek bir şey sunmak için çalışıyoruz. Yoksa beni izleyeceğine evinde oturur Barcelona-Real Madrid maçını izler.

"Transfer konusuna bakacağız"

Sezon sonu transfer konusuna bakacağız. Yönetim de bizi zorlayacak ama kaliteli kadro kurmak istiyoruz. Burası Beşiktaş. Şampiyon olmak zorundayız. Ne derece bu kaliteli kadroyu kurabileceğiz, onu da bilmiyoruz açıkçası.

"Maddi durum iç açıcı değil"

Maddi durum çok iç açıcı durumda değil, ciddi sıkıntılarda yola devam etmeye çalışıyoruz. Şampiyon olduğumuz sene de maddi olarak sorun yaşıyorduk. Oyuncular ödemeleri geç alıyorlar ama alıyorlar. 2-3 ay geçse de alıyorlar.

İşimiz zor. Açıkçası şampiyonluk zor. Trabzon var, diğerleri var. Biz her maçımıza kazanmak için çıkıyoruz. Ne kadar üstte bitirebilirsek ligi o kadar iyi."