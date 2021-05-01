Sergen Yalçın: 72 saat olmadan maça çıkıyoruz, bizden önce 10 takım oynadı ama kimse bugün oynamıyor, biz oynuyoruz; bu aceleyi anlamadık

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Hatayspor maçı öncesi sakat oyuncularla ilgili konuştu, Hatayspor maçının ertelenmesine tepki gösterdi. Yalçın, "72 saat olmadan maça çıkıyoruz, bizden önce 10 takım oynadı ama kimse bugün oynamıyor, biz oynuyoruz; bu aceleyi anlamadık" dedi.

"Hatayspor teknik direktörü Ömer Erdoğan'a geçmiş olsun diyorum" diyerek sözlerine başlayan Sergen Yalçın, "Hastalık zor bir iş. Biz de daha önce geçirdik. Bir an evvel inşallah herkes normale döner" dedi.

Gökhan Töre'nin sakat olduğunu kaydeden Sergen Yalçın, "Gökhan Gönül sakat ancak kadroya aldık. Ama oynama ihtimali bayağı zor. Kadroya aldık belki 5-10 dakika değerlendiririz. Aboubakar yok. Oğuzhan da sezonu kapattı gibi. Bir iki maç gitse bile, antrenman yapmadan bu fizik gücüyle zor. Oyuncu konusunda zorluklar yaşıyoruz. Birileri giriyor birileri çıkıyor" diye konuştu.

"Bu aceleyi anlamadık"

Yoğun maç trafiği için tepki gösteren Sergen Yalçın, "Rize'den çarşamba gecesi döndük. Gece 4'te evimize gittik. Israrla maçın ertelenmesini istedik. Burada öncelik sağlık. En azından biraz daha dinlenebilirdik. 72 saat olmadan tekrar maça çıkıyoruz. Benden önce 10 takım maç oynadı, kimse bugün oynamıyor, biz bugün oynuyoruz. O zaman, pazar, pazartesi salı oynatın. Biz bu aceleyi anlamadık. Bu kadar alelacele maç oynatmanın anlamını çözemedik. Neden böyle bir süreç olduğunu düşündük, bulamadık. Bu oyuncular üzerinde önemli bir etken. İki gündür dinlenme antrenmanları yaptık. İnşallah kaza bela olmadan iyi bir oyun olur" ifadelerini kullandı.

Taraftarlar için de Sergen Yalçın, "Futbol taraftarla güzel. Bugün taraftar olsaydı daha başka bir atmosferde oynanabilirdi. Ama alıştık. Seneye inşallah seyircili olacak gibi görünüyor. Artık seyircili oynamak bize garip gelecek. Elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Sezon başında da hedefimiz yarışmacı takım olmaktı. Geçen sezon erken koptuk. Büyük takım için erken kopmak çok zor. İki önemli rakibimizle yarış içindeyiz. 3 tane büyük camianın hedefte olması, bütün taraftarın da ilgisini çekiyordur. Sonuçta bir takım ipi göğüslüyor. İnşallah biz onu göğüslemek istiyoruz. Biz buraya kadar getirdik. Bundan sonrası oyuncularımızın performansına bağlı." açıklamasını yaptı.