Sergen Yalçın: "Final niteliğinde 3 maça çıkacağız"

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Bursaspor maçının ilk yarısında oynanan futbolun geldikleri günden bu yana oynanan en kötü futbol olduğunu söyledi. Yalçın, Kardemir Karabükspor maçıyla birlikte başlayacak dönemde kalan 3 maçı da kazanmak için sahaya çıkacaklarını ve bunu başarabilecek güçte olduklarını ifade etti.

Atiker Konyaspor, haftasonu deplasmanda oynayacaklarıKardemir Karabükspor maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan teknik direktör Sergen Yalçın, \"Bursaspor maçı çok istediğimiz gibi olmadı. 7 maçtır buradayım. İlk defa bir müsabakaya bu kadar kötü bir başlangıç yaptık. Yani bomboş bir 45 dakika oynadık. Öncelikle tabii bu tarafı bizim için çok problemli oldu. Rakip 90 dakika oynadı. Biz ise 45 dakika oynadık gibi bir görüntü oldu bizim gözümüzde. Ama sezonda bu tür maçlar oluyor. Bir avantaj yakalayabilirdik aslında ama o avantajımızı kaybettik.\"

\"ARTIK FİNAL MAÇLARI OYNAYACAĞIZ\"

Ligde artık final maçlarına çıkacaklarını belirten Sergen Yalçın, \"Son 3 haftaya baktığımız zaman final maçlarını oynayacağız artık. Kazanmak zorundayız. Özellikle Karabük deplasmanı bu hafta bizim için çok önemli. Orayı kazanıp, ondan sonra Göztepe maçı bizim için daha önemli bir maç gibi gözüküyor. Yani hazırlanacağız. Bu haftaki maçı kazanmak için elimizden gelen mücadeleyi sahada gösterip, ondan sonra yolumuza devam edeceğiz. Çünkü artık kredi haftaları bitti. Önümüzde çok zaman kalmadı ligin bitmesine. O yüzden iyi hazırlanıp iyi konsantre olup maçları kazanmak istiyoruz. Zaten takım konsantre, iyi durumda. Lig içerisinde bu tür maçlar oluyor tabii. Bu sezon içerisinde olsa çok problem değil ama final haftalarında üzüldük. Çünkü son 5 maçtır çok iyi gidiyorduk. Bu tür maçlar da futbolda maalesef var. Bunların önüne geçemiyoruz. Bundan sonraki süreç bizim için çok önemli. Kalan 3 haftayı en iyi şekilde bitirip tek arzumuz Atiker Konyaspor’un bu ligde kalması” dedi.

\"REHAVET KORKUMUZ YOK\"

Karabükspor\'un ligden düşmesine rağmen maçlarda ellerinden gelenin en iyisini yaptığını belirten Yalçın, “Karabükspor maçıyla ilgili bir rehavet korkumuz yok. Biz takım olarak nerede olduğumuzun ve ne yapmamız gerektiğinin bilincindeyiz. Karabükspor alt lige düşmüş bir ekip ama sonuçta onlar da çıkıp onurlu bir şekilde ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorlar ki bunu maçlarda görüyoruz. Biz de full konsantre gideceğiz oradaki maça. Çıkacağız, elimizden gelenin en iyisini yapıp ihtiyacımız olan galibiyeti almak için her türlü çabayı sarf edeceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Bir defa kesinlikle hafife alma gibi bir durum söz konusu olamaz. Hele böyle bir durumda hiç olamaz. O yüzden iyi hazırlanıp cumartesi günü konsantre, hazır bir şekilde çıkıp, kazanıp yolumuza devam etmek istiyoruz” diye konuştu.

\"KÜMEDE KALMAK İSTİYORSAK İKİ MAÇI ALMAK ZORUNDAYIZ\"

Önlerinde iki final maçının olduğunu söyleyen Sergen Yalçın, \"Önümüzde iki tane final maçı var ve biz tamamen ona konsantreyiz. Yani yeterli olabilir, öyle bir ihtimal var. Çünkü herkes birbiriyle oynayacak bu süre zarfında. Ama olmayabilir de. Bu oyun enteresan bir oyun. Her türlü sonuç çıkabilir. Yeterli olup olmaması çok problem değil bizim için. Çünkü biz zaten oynadığımız kalan üç maçı da kazanmak zorundayız. Yani biz ona konsantreyiz. Karabükspor maçı da bunlardan bir tanesi, Göztepe de öyle. Fenerbahçe maçı var o da öyle. Bizim için çok fazla bir değişkenlik yaratmıyor. Oynadığımız her müsabakayı kazanmak zorundayız. Eğer kümede kalmak istiyorsak özellikle önümüzdeki iki tanesini zaten kazanmak zorundayız\" dedi.

