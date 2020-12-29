Sergen Yalçın, 2020'de en çok puan toplayan teknik direktör oldu, PSG'yi geride bıraktı

Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, Sivasspor karşısında alınan galibiyetle Süper Lig'de 2020 yılında en çok puan toplayan ve en yüksek puan ortalamasına ulaşan teknik adam oldu. Beşiktaş ayrıca 2020 yılında beş büyük ligin de liderleriyle yarıştı.

Süper Lig'in 15. haftasında Sivasspor'u 3-0 mağlup ederek evinde üst üste beşinci galibiyetini alan Beşiktaş, zirve inadını sürdürdü. Diğer yandan Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, Süper Lig'de 2020 yılının en çok puan toplayan teknik adamı oldu. Geçen sezonun ikinci yarısında Beşiktaş’ın başında ilk maçına 1 Şubat 2020 tarihinde Rizespor deplasmanında çıkan Yalçın, siyah-beyazlı ekiple 2020 yılı boyunca toplam 29 lig karşılaşmasında boy gösterdi ve 60 puan topladı.

Sergen Yalçın’ı 31 maçta 58 puan toplayan ve 1.87’lik ortalamaya ulaşan Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim takip etti. Fenerbahçe teknik direktörü Erol Bulut, geçtiğimiz sezonu Alanyaspor’da tamamlamış ve 2020 yılında Antalya ekibiyle 17 maçta 29 puan toplamıştı. Bu sezon sarı-lacivertli takımla 14 maçta 26 puan elde eden Bulut, toplamda 31 maçta 54 puan toplayarak 1,74’lük ortalamayla Terim’i takip etti.

Avrupa'da ilk 5'te

2020'yi galibiyetle kapatan Beşiktaş, 2020 yılında Süper Lig'in zirvesinde yer almakla kalmadı, beş büyük ligde oluşan puan tablosunda da beşinci sırada yer aldı. Topladığı 60 puanla, 56 puanlı PSG'yi geride bırakan Beşiktaş'ın önünde 76 puanlı Liverpool, 79 puanlı Milan, yine 79 puanlı Bayern Münih ve 82 puanlı Real Madrid bulunuyor.

Pandemi sonrasında da lider

Sergen Yalçınlı Beşiktaş sadece 2020 yılında değil, pandemi sonrasında da ligin zirvesinde yer aldı. Yeni tip Koronavirüs salgını sonrasında 22 maça çıkan Beşiktaş 15 mücadeleden galibiyetle ayrıldı. 6 mağlubiyet ve 1 beraberlik elde eden siyah-beyazlılar bu süreçte 46 puan topladı ve en yakın rakibi olan Alanyaspor ile Gaziantep FK'ya 5 puan fark attı. Pandemi sonrasındaki puan tablosunda Fenerbahçe 39, Kasımpaşa 36, Galatasaray 35, Başakşehir, Trabzonspor ve Antalyaspor ise 32'şer puan topladı.