Sergen ile Saffet’e bahis ve şike sorgusu

T24 - Bochum Savcılığı’nın Almanya’da ortaya çıkardığı internetten bahis ve şike soruşturmasından sonra İstanbul Mali polisi de Türkiye’de benzer bir operasyona imza atmıştı.



2010’daki operasyon Futbol Fedarasyonu’nun Sarıyer Savcılığı’na şikayeti üzerine başlamış ve savcılık Türkiye’deki çetenin Almanya’daki çete ile bağlantısını tespit etmişti.



Mali polisten uzman bir ekip, Almanya’ya giderek oradaki dosyanın bir örneğini getirince soruşturma da genişledi. Savcının dosyada yaptığı incelemeler sonucu, geçen hafta antenör Mehmet Güneş, eski futbolcu İbrahim Halil Koldan ve kaleci Ersin Köken gözaltına alındı. İnternet üzerinden yüksek miktarda bahis oynadıkları ve kazandıkları ileri sürülen şüphelilerden ikisi savcılıkça serbest bırakılırken Mehmet Güneş tutuklanarak cezaevine gönderildi.





İfade için tebligat gitti



Sarıyer Savcılığı’nın Almanya’-dan gelen dosyada yaptığı incelemelerde birçok ünlünün adının geçtiği öne sürüldü. Sergen Yalçın ve kardeşi G.Yalçın, Altay eski Başkanı Niyazi Konuşmaz, eski futbolcu ve menajer Saffet Sancaklı, eski hakem Mutlu Çelik, kaleci Kenan Hasagiç ve Erdal Acar’ın da internet üzerinden bahis oynadıkları iddia edildi. Soruşturmayı yürüten savcılığın, emniyet aracılığıyla bu kişilere tebligat gönderip ifadeye çağırdığı öğrenildi. Şüphelilerin Sarıyer Adliyesi’ne giderek ifade verecekleri öğrenildi. Savcılığın verdiği sürede gelmeyen kişilerin ise polis zoruyla adliyeye getirileceği de ifade edildi.





69 kişi hakkında dava



Türkiye’yi sarsan ve Sarıyer Savcılığı’nca başlatılan soruşturma, ‘ağır cezalık’ suç kapsamında görüldüğü için Beyoğlu Savcılığı’na intikal ettirildi. Beyoğlu Savcılığı’nın hazırladığı iddianame doğrultusunda aralarında ünlü futbolcular Fatih Akyel, Tanju Çolak, Taner Gülleri, Celil Sağır, Kenan Hasagiç, Recep Öztürk ile Metin Korkmaz, Murat Atay, Murat Cicim, Şekip Elik, Fatih Erge, Uğur Demirhan, Savaş Polat, Rıfat Engiz, Ahmet Günay, İhsan Yazıcı, Mustafa Bankoğlu, A. Rıza Gültekin, Enis İyem ve Hayati Palancı’nın da olduğu 69 kişi hakkında, ‘nitelikli dolandırıcılık” ve “örgüt üyeliği” suçlarından 3 yıldan 10 yıla kadar hapis istemiyle kamu davası açıldı.