Sergen, ikinci maçında da kazandırdı

Sergen Yalçınlı Beşiktaş Süper Lig'de 21. hafta maçında Vodafone Park'ta Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi. Siyah-Beyazlı takım ilk yarısı 0-0 biten maçı ikinci yarıda bulduğu 3 golle 3-0 kazanmayı bildi.
Sergen Yalçın Beşiktaş'ın başında çıktığı ikinci maçını da kazandı. Siyah-Beyazlı takımın gollerini 52. dakikada penaltıdan Burak Yılmaz, 70. dakikada penaltıdan Kevin-Prince Boateng ve 90+5'de Lens kaydetti.
Beşiktaş bu galibiyet ile puanını 36 yaparken, Gaziantep FK 27 puanda kaldı.
Siyah-Beyazlı takımda Gökhan Gönül gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düştü ve gelecek hafta oynanacak Başakşehir maçında forma giyemeyecek.