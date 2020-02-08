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Spor

Sergen, ikinci maçında da kazandırdı

Beşiktaş, Gaziantep FK'yı 3-0 ile geçti mağlup etti

08 Şubat 2020 18:59

Beşiktaş, Süper Lig'in 21. haftasında Vodafone Park'ta karşılaştığı Gaziantep FK'yı 3-0 ile geçti. Sergen Yalçın, Siyah-Beyazlı takımın başında çıktığı ikinci maçını da kazandı.

Sergen Yalçınlı Beşiktaş Süper Lig'de 21. hafta maçında Vodafone Park'ta Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi. Siyah-Beyazlı takım ilk yarısı 0-0 biten maçı ikinci yarıda bulduğu 3 golle 3-0 kazanmayı bildi.

Sergen Yalçın Beşiktaş'ın başında çıktığı ikinci maçını da kazandı. Siyah-Beyazlı takımın gollerini 52. dakikada penaltıdan Burak Yılmaz, 70. dakikada penaltıdan Kevin-Prince Boateng ve 90+5'de Lens kaydetti.

Beşiktaş bu galibiyet ile puanını 36 yaparken, Gaziantep FK 27 puanda kaldı.

Siyah-Beyazlı takımda Gökhan Gönül gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düştü ve gelecek hafta oynanacak Başakşehir maçında forma giyemeyecek.

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