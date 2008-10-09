Sergen: İhtiyaç duyulduğu söylendi ’hazırım’ dedim



Geçen sezon başında Futbol Federasyonu’nun düzenlediği törende UEFA Prolisans Diploması’nı birincilikle alan Sergen Yalçın kendisine büyük hedefler belirlediğini söyledi.



Sergen, "Futbolda en yüksek diploma olan UEFA Prolisans Diploması’nın hakkını şimdi vermek zorundayım. Hedefim sadece Türkiye değil Avrupa’da da başarılı bir teknik adam olarak yerimi almak. Milli Takım’dan da hocam olan Mustafa Denizli ile büyük başarılara imza atacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Ben her zaman Beşiktaş’ın hizmetinde olduğumu söylemiştim. Başkan ihtiyaç olduğunu söyledi, ben de kabul ettim. Yıllarca formasını giyerek hizmet ettiğim Beşiktaş’a teknik ekipte yer alarak da hizmet etmek gururdur" dedi.



