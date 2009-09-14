Serena'ya 10 bin 500 dolarlık ceza

ABD Açık tek bayanlar yarı finalinde çizgi hakemiyle tartışan Serena Williams'a 10 bin 500 dolar para cezası verildi.



Williams, Clijsters'a 6-4 ve 7-5'lik setlerle yenildiği maçın ikinci setinde aleyhine ayak hatası veren çizgi hakemine karşı "tehditkar tavır ve konuşmaları" nedeniyle 10 bin 500 dolar para cezası aldı.



Turnuva direktörü Jim Curley, tenisseverlerin tepkisine yol açan söz konusu cezanın bununla kalmayacağını, soruşturmanın devam ettiğini söyledi.



Curley, çizgi hakemini "ölüm" ile tehdit ettiği iddia edilen Williams'ın, ses kayıtları dinlendikten sonra suçlu bulunması halinde, turnuvadan elde edeceği 350 bin dolarlık ödülünün neredeyse tamamına yakını kadar daha para cezasına çarptırılacağını ifade etti.



WTA Tour'un başkanı ve CEO'su Stacey Allaster da ABD'li tenisçinin bu hareketini, "uygunsuz ve amatörce" olarak tanımladı.



Soz konusu maçta ilk setin sonunda raketini kırdığı için uyarı alan Williams, ikinci sette 6-5 gerideyken servis attığı oyunda ayak hatası yaptı ve 15-40 geriye düştü.



Çizgi hakeminin ayak hatası kararı üzerine çılgına dönen 2 numaralı seribaşı, sportmenlik dışı davranıştan bir uyarı daha alınca otomatik olarak ceza puanı geldi ve Clijsters 6-4, 7-5'lik setlerle finale yükseldi.ABD Açık tek bayanlar yarı finalinde çizgi hakemiyle tartışan Serena Williams'a 10 bin 500 dolar para cezası verildi.ABD Açık tek bayanlar yarı finalinde çizgi hakemiyle tartışan Serena Williams'a 10 bin 500 dolar para cezası verildi.

