-SERENA'NIN KORTLARA DÖNÜŞÜ YİNE ERTELENDİ LİNZ (A.A) - 11.10.2010 - Bayanlar dünya sıralamasında birinciliği Caroline Wozniacki'ye kaptıran Amerikalı tenisçi Serena Williams'ın, ayağındaki sakatlık nedeniyle Linz'de yapılacak turnuvaya da katılamayacağı açıklandı. Organizatörler, Wililams'ın önceki gün Florida'daki çalışması sırasında ayağında ağrı hissettiğini ve yapılan muayene sonrasında, tenisçinin sakatlığının tamamen iyileşmediğinin tespit edildiğini söyledi. Serena Williams, temmuz ayında bir restoranda ayağını kırık camla sakatlamış ve ameliyat olarak eylül ayında çalışmalara başlamıştı.