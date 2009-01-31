Serena'nın 10. şampiyonluğu



Avustralya Açık Tenis Turnuvası tek bayanlar finalinde 2 numaralı seri başı ABD'li Serena Willams, 3 numaralı seri başı Darina Safina'yı 6-0 ve 6-3'lük setlerle 2-0 mağlup ederek kariyerinin 10. Grand Slam şampiyonluğuna ulaştı.



Teniste sezonun ilk Grand Slam mücadelesi olan 97. Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nda tek bayanlarda şampiyonluğa 2 numaralı seri başı ABD'li Serena Williams kazandı.



Toplam 22 milyon Avustralya Doları ödüllü turnuvanın tek bayanlar finalinde 2 numaralı seri başı Serena Williams ile 3 numaralı seri başı Darina Safina karşı karşıya geldi.



Bu turnuvayı 2003, 2005 ve 2007 yıllarında kazanmayı kazanmayı başaran Williams, karşılaşmaya çok hızlı başladı. İlk sette Rus rakibi karşısında çok rahat bir oyun sergileyen Serena Willams, seti rakibine oyun vermeden 6-0 kazandı.



İkinci sete hızlı başlayan taraf ise, 2004 ve 2007 yıllarında 3. tura yükselebilme başarısı gösteren Safina oldu. İlk oyunda rakibinin servisini kırmayı başaran Rus raket, kullandığı servislerde başarılı olamadı.



Maç boyunca Rus raket karşısında çok rahat bir oyun sergileyen Williams, ikinci seti de 6-3 kazanarak 4. kez Avustralya Açık'ta mutlu sona ulaştı.



ABD'li raket bu galibiyetle kariyerinin 10. Grand Slam şampiyonluğunu elde ederken, bayanlar klasmanında da yeniden 1 numaraya yükseldi.

