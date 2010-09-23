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Spor

SERENA WİLLİAMS TURNUVADAN ÇEKİLDİ TOKYO (A.A)

23 Eylül 2010 14:06

-SERENA WİLLİAMS TURNUVADAN ÇEKİLDİ TOKYO (A.A) - 23.09.2010 - Amerikalı tenisçi Serena Williams'ın, bu ay yapılacak Pan Pasific Açık tenis turnuvasından çekildiği açıklandı. Turnuva organizatörleri, sağ ayağındaki sakatlık nedeniyle tedavisi devam eden Serena Williams'ın, Pan Pasific Açık tenis turnuvasına katılamayacağını söylediler. Bu yılın Wimbledon şampiyonu, bayanlar sıralamasının bir numarası Serena Williams, bir restoranda kırık camla ayağının kesilmesinin ardından tenise kısa süre ara vermek zorunda kalmış, Amerika Açık'a bu nedenle katılamamıştı. 

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