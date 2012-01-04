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Spor

Serena Williams turnuvadan çekildi ANKARA (A.A)

04 Ocak 2012 14:41

-Serena Williams turnuvadan çekildi ANKARA (A.A) - 04.01.2012 - Amerikalı tenisçi Serena Williams, sakatlığı nedeniyle Brisbane Tenis Turnuvası'ndan çekildi. Turnuva organizatörleri, Sırp Bojana Jovanivski ile oynadığı ikinci tur maçında sakatlanan tenisçinin turnuvadan çekildiğini açıkladılar. Jovanovski karşısında ilk seti 6-2 alan Williams, ikinci sette 5-3 öndeyken kendi servis oyununda ayak bileğini burkmuş, kısa bir süre tedavi görmesinin ardından maçı kazanarak adını bir üst tura yazdırmıştı.

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