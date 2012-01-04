-Serena Williams turnuvadan çekildi ANKARA (A.A) - 04.01.2012 - Amerikalı tenisçi Serena Williams, sakatlığı nedeniyle Brisbane Tenis Turnuvası'ndan çekildi. Turnuva organizatörleri, Sırp Bojana Jovanivski ile oynadığı ikinci tur maçında sakatlanan tenisçinin turnuvadan çekildiğini açıkladılar. Jovanovski karşısında ilk seti 6-2 alan Williams, ikinci sette 5-3 öndeyken kendi servis oyununda ayak bileğini burkmuş, kısa bir süre tedavi görmesinin ardından maçı kazanarak adını bir üst tura yazdırmıştı.