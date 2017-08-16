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Spor

Serena Williams, kortlara dönüş tarihini açıkladı

"Şu an en acayip planım bu; doğumdan 3 ay sonra gibi sahaya çıkmam anlamına geliyor"

16 Ağustos 2017 17:49

Hamileliği nedeniyle şubat ayından beri kortlardan uzak kalan ABD'li tenisçi Serena Williams, 2018 Avustralya Açık Turnuvası'nda unvanını korumak amacıyla yer alacağını söyledi.

23 şampiyonlukla "açık dönemde en fazla grand slam turnuvası kazanan tenisçi" unvanının sahibi Williams, Vogue dergisine yaptığı açıklamada kariyerine 2018'de devam etmek istediğini belirterek, "Şu an en acayip planım bu. Doğumdan 3 ay sonra gibi sahaya çıkmam anlamına geliyor. Oldukça yoğun bir dönem olacak ama arkamı dönüp gitmeyi düşünmüyorum" ifadesini kullandı.

Eurosport'ta yer alan habere göre sosyal haber sitesi Reddit'in kurucularından Alexis Ohanian'ın nişanlısı olan Williams, döndükten sonra eski seviyesini yakalayamama riskinin farkında olduğunu dile getirerek, "Art arda kaybedersem herkes işimin bittiğini söyleyecek. Fakat size şu kadarını söyleyebilirim; eskisinden daha az kazanmayacağım" yorumunu yaptı.

35 yaşındaki tenisçi, evde olduğu süre boyunca maçlarını izleyerek oyununu analiz ettiğini ve eksik yönleri konusunda fikir edindiğini de kaydetti.

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