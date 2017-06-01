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Spor

Serena Williams kız çocuk bekliyor

ABD'li tenisçi Venus Williams, kardeşi Serena'nın kız çocuk beklediğini açıkladı

01 Haziran 2017 12:36

Fransa Açık Tenis Turnuvası ikinci turunda Japon Kurumi Nara'yı 2-0 yendiği maçın ardından açıklamada bulunan Venus Williams, teyzelik duygusunu yaşayacağıyla ilgili duyduğu heyecanı dile getirirken kardeşinin doğacak bebeğinin cinsiyetini ağzından kaçırdı.

Venus Williams, duyduğu heyecanı aktarırken "Kardeşimin kızı bana 'favori teyzem' diye seslenecek." ifadesini kullandı.

Kariyerinde 23 grand slam şampiyonluğu bulunan 35 yaşındaki Serena Williams, nisan ayında yaptığı açıklamada, 20 haftalık hamile olduğunu ve bu sezonki turnuvalarda yer alamayacağını duyurmuştu.

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