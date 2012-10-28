Serena Williams ile Maria Sharapova bu akşam karşı karşıya geliyor

İstanbul’da düzenlenen TEB-BNP Paribas WTA Championships 2012’de finalistler belli oldu. Sinan Erdem Spor Salonu’nda bugün saat 17:00’de oynanacak tekler finalinde Amerikalı Serena Williams ile Rus raket Maria Sharapova karşı karşıya gelecek.

Dün oynanan yarı finallerin ilkinde Serena Williams, Polonyalı raket Agnieszka Radwanska’yı 2-0 mağlup ederek ilk finalist oldu.

Wimbledon 2012 finalinde karşı karşıya gelen ikili için rövanş niteliği taşıyan müsabakada, dünya sıralamasının üçüncü sırasında bulunan Williams ile dört numaradaki Radwanska karşısında maça servis kırarak başladı. İtalyan tenisçi Sara Errani ile üç buçuk saat süren bir maçının ardından 20 saat geçmeden ikinci maçına çıkan Radwanska’nın yorgun olması dikkati çekerken, Williams seti 6-2 kazanarak maçta 1-0 öne geçti.

İkinci sete servis kırarak başlayan Williams, rakibinin fiziksel olarak yorgunluğundan da faydalanarak, adeta antrenman maçı yaptı. Turnuva boyunca set kaybetmeyen ABD’li tenisçi, bir saat bir dakika süren, turnuvanın en kısa maçında seti 6-1, maçı da 2-0 kazandı ve finale yükselen ilk isim oldu.



Sharapova çok istiyor



Günün ikinci yarı finalinde ise Maria Sharapova, Belaruslu raket Victoria Azarenka’yı 6-4 ve 6-2’lik setlerle 2-0 mağlup ederek, finalde Serena Williams’ın rakibi oldu. Dünya bir numarası Azarenka ile iki numara Sharapova’nın karşılaşmasında Azarenka iyi başlayan taraftı. İlk oyunu puan vermeden kazan Belaruslu raket üçüncü oyunda üst üste hatalar yapınca, servisini kırdırdı ve 2-1 geriye düştü. Sharapova, sonraki oyunlarda da rakibine üstünlük kurarak, seti 6-4 kazandı ve 1-0 öne geçti. İkinci sete de servis kırarak başlayan Sharapova, sonraki oyunlarda da üstünlüğünü sürdürdü ve ikinci 6-2, maçı da 2-0 kazandı.