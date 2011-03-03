-SERENA WILLIAMS HASTANEYE KALDIRILDI LOS ANGELES (A.A) - 03.03.2011 - Kadınlar teniste dünyanın eski bir numarası olan Amerikalı Serena Williams'ın, akciğer embolisi nedeniyle hafta başında hastaneye kaldırıldığı ve kendisine acil müdahalede bulunulduğu açıklandı. Menajeri, kariyerinde 13 Grand Slam şampiyonluğu bulunan tenisçinin akciğerinde geçen hafta pıhtı teşhis edildiğini ve pazartesi günü Los Angeles'daki bir hastanede acil tedavi altına alındığını söyledi. Tenisçi de son durumuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, çok zor, ürkütücü ve hayal kırıklığı yaratan sağlık sorunları yaşadığını, ancak şu an iyi olduğunu belirtti. Şu an tenise dönme sözü veremeyeceğini kaydeden Serena Williams, ''Yaz başına kadar hazır olacağımı umuyorum'' ifadesini kullandı. Bir restoranda ayağına cam kırığı batan Serena Williams, geçen yıl kazandığı Wimbledon'dan bu yana herhangi bir turnuvaya katılmadı.