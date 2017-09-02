Tenisin yaşayan efsanesi Serena Williams, Florida'da bir kız çocuğu dünyaya getirdi.

NTV Spor'da yer alan habere göre 23 Grand Slam şampiyonluğu bulunan Serena Williams, anne oldu. 35 yaşındaki sporcu, geçen günlerde yaptığı açıklamada doğumdan sonra hızlıca kortlara dönmeyi hedeflediğini ve Ocak 2018'de başlayacak Avustralya Açık'ta mücadele etmeyi hedeflediğini söylemişti.

Serena Williams'ın henüz ismini açıklamadığı kız çocuğunun dünyaya gelişi sosyal medya ve spor dünyasında büyük ses getirdi. Rafael Nadal ve Beyonce gibi isimler kutlama mesajı yayımlarken, Amerika Açık'taki 3. tur maçından sonraki basın toplantısında haberi alan Garbine Muguruza'nın yorumu basın mensuplarını kahkahaya boğdu. Serena'nın kız çocuğu dünyaya getirdiğini duyan İspanyol raket, "Kız çocuğu mu? Güzel. Umarım tenis oynamaz" diyerek ilk duygularını dile getirdi.

Serena Williams son grand slam şampiyonluğunu hamile olduğu sırada Avustralya Açık'ta kazanmıştı.