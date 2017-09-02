T24 LogoT24 Logo
Spor

Serena Williams anne oldu

"Kız çocuğu mu; umarım tenis oynamaz"

02 Eylül 2017 14:13

Tenisin yaşayan efsanesi Serena Williams, Florida'da bir kız çocuğu dünyaya getirdi.

NTV Spor'da yer alan habere göre 23 Grand Slam şampiyonluğu bulunan Serena Williams, anne oldu. 35 yaşındaki sporcu, geçen günlerde yaptığı açıklamada doğumdan sonra hızlıca kortlara dönmeyi hedeflediğini ve Ocak 2018'de başlayacak Avustralya Açık'ta mücadele etmeyi hedeflediğini söylemişti.

Serena Williams'ın henüz ismini açıklamadığı kız çocuğunun dünyaya gelişi sosyal medya ve spor dünyasında büyük ses getirdi. Rafael Nadal ve Beyonce gibi isimler kutlama mesajı yayımlarken, Amerika Açık'taki 3. tur maçından sonraki basın toplantısında haberi alan Garbine Muguruza'nın yorumu basın mensuplarını kahkahaya boğdu. Serena'nın kız çocuğu dünyaya getirdiğini duyan İspanyol raket, "Kız çocuğu mu? Güzel. Umarım tenis oynamaz" diyerek ilk duygularını dile getirdi.

Serena Williams son grand slam şampiyonluğunu hamile olduğu sırada Avustralya Açık'ta kazanmıştı.

ETİKETLER

serena williamshamileanneoldukızçocuk

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24