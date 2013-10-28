Serena Williams 4. kez şampiyon oldu

43. TEB BNP Paribas WTA Championships Uluslararası Kadınlar Tenis Turnuvası'nda teklerde kadın tenisçiler dünya listesinde 1. sırada yeralan Serena Williams dördüncü kez şampiyon oldu. Sekizinci kez WTA Championshisps'te mücadele eden Serena Williams, 2001 yılında ilk kez katıldığı organizasyonda, yine ABD'li tenisçi Lindsay Davenport sakatlığı nedeniyle çekilince, final oynamadan kupanın sahibi oldu. 2009 yılında da Doha'da kardeşi Venüs Williams'ı finalde mağlup eden Serena Williams, ikinci kez şampiyonluk sevinci yaşadı. Geçen sene de finalde Serena Williams Rus raket Maria Sharapova ile karşılaştı. 2004 finalinin rövanşını alan Williams, maçı 2-0 kazanarak, üçüncü kez şampiyonluğu yakaladı.

Rekor Navratilova'da

Teklerde 8, çiftlerde de 11 kez şampiyon olan ünlü eski Çek sporcu Martina Navratilova turnuva tarihinin en başarılı oyuncusu sıfatını taşıyor. 1975 yılında ABD'ye iltica eden Navratilova, 1983-1986 (1986 yılında iki kez) yılları arasında teklerde üst üste beş kez turnuvada mutlu sona ulaşırken, Monica Seles de 1990-1992 yıllarında üst üste üç kez kupanın sahibi oldu. Alman tenisçi Steffi Graf, teklerde kazandığı beş şampiyonlukla Navratilova'yı en yakından takip eden isim. WTA Championships, 1986 yılında iki defa düzenlendi ve her iki turnuvada da Martina Navratilova birinciliğe ulaştı.

Maçın başında Williams zorlandı

Karşılaşmaya iyi başlayan Li Na, güçlü rakibinin servisini ili kez kırarak, 6. oyun sonunda 5-1 öne geçti. Çekişmeli geçen 7. oyunda Li Na iki kez set puanı şansını değerlendiremeyince Serena Williams, skoru 5-2 yaptı. Ancak Çinli raketservis kullandığı 8. oyunu alınca, 36 dakika süren ilk seti 6-2 kazandı ve 1-0 öne geçti.

İkinci setin ilk oyununda büyük çekişme yaşandı. Yedi kez oyunu alma şansını değerlendiremeyen Serena Williams, sekizinci denemede 1-0 öne geçti. İkinci oyunda Li Na'nın servisini kıran ABD'li raket, servis oyununu da alarak skoru 3-0 yaptı. Ancak bu kez servis kırma sırası Li Na'daydı. Arka arkaya üç oyun alan Li Na 3-3 beraberliği yakaladı. Fakat bu başarı uzun sürmedi. Serena Williams seti 6-3 kazanarak, maçta 1-1 eşitliği sağladı.

Üçüncü sette yine çekişmeli geçen ilk oyunda rakibinin servisini kıran Serena Williams, diğer oyunları rahatça alarak seti 6-0 kazanınca, ilk setini kaybettiği maçı da 2-1'lik bir skorla aldı.

Turnuvayı kazanan Serena Williams'a 2 milyon 145 bin dolar para ödülü verildi. Li Na ise 1 milyon 90 bin dolar para ödülü elde etti.

Finaller dolu tribünler önünde oynandı

Turnuvanın tek ve çiftler finalleri, dolu tribünler önünde oynandı. Çiftler finali öncesi Sinan Erdem Spor Salonu'na gelmeye başlayan tenisseverler, gişelerde uzun kuyruklar oluşturdu. Çiftler maçı sırasında da salona gelmeye devam eden seyirciler, tekler finali öncesinde salonu tamamen doldurdu. Hatta bazı tribünlerde sporseverler merdiven boşluklarında da oturdu. Tekler finali başlamadan önce de Enbe orkestrası ufak bir konser verdi.

Kazananlar

2013 yılında Serena Williams'ın şampiyon olduğu WTA Championships'te daha önce şampiyon olan ve final oynayan oyuncular şunlar:

Yıl--Şampiyon--Finalist--Setler

1972 Chris Evert (ABD) Kerry Melville (Avustralya) 7-5, 6-4

1973 Chris Evert (ABD) Nancy Richey (ABD) 6-3, 6-3

1974 E. Goolagong (Avustralya) Chris Evert (ABD) 6-3, 6-4

1975 Chris Evert (ABD) M. Navratilova (Çekoslovakya) 6-4, 6-2

1976 E. Goolagong (Avustralya) Chris Evert (ABD) 6-3, 5-7, 6-3

1977 Chris Evert (ABD) Sue Barker (İngiltere) 2-6, 6-1, 6-1

1978 M. Navratilova (Çekoslovakya) E.Goolagong (Avustralya) 7-6, 6-4

1979 M. Navratilova (Çekoslovakya) Tracy Austin (ABD) 6-3, 3-6, 6-2

1980 Tracy Austin (ABD) M. Navratilova (Çekoslovakya) 6-2, 2-6, 6-2

1981 Martina Navratilova (ABD) Andrea Jaeger (ABD) 6-3, 7-6

1982 Sylvia Hanika (Almanya) M. Navratilova (ABD) 1-6, 6-3, 6-4

1983 M. Navratilova (ABD) Chris Evert (ABD) 6-2, 6-0

1984 M. Navratilova (ABD) Chris Evert (ABD) 6-3, 5-7, 6-1

1985 M. Navratilova (ABD) Helena Sukova (Çek Cumh.) 6-3, 5-7, 6-4

1986 M. Navratilova (ABD) Hana Mandlikova (Çek Cumh.) 6-2, 6-0, 3-6, 6-1

1986 M. Navratilova (ABD) Steffi Graf (Almanya) 7-6, 6-3, 6-2

1987 Steffi Graf (Almanya) G. Sabatini (Arjantin) 4-6, 6-4, 6-0, 6-4

1988 G. Sabatini (Arjantin) Pam Shriver (ABD) 7-5, 6-2, 6-2

1989 Steffi Graf (Almanya) M. Navratilova (ABD) 6-4, 7-5, 2-6, 6-2

1990 Monica Seles (Yoguslavya) G. Sabatini (Arjantin) 6-4, 5-7, 3-6, 6-4, 6-2

1991 Monica Seles (Yoguslavya) M. Navratilova (ABD) 6-4, 3-6, 7-5, 6-0

1992 Monica Seles (Yoguslavya) M. Navratilova (ABD) 7-5, 6-3, 6-1

1993 Steffi Graf (Almanya) A. Sanchez-Vicario (İspanya) 6-1, 6-4, 3-6, 6-1

1994 G. Sabatini (Arjantin) Lindsay Davenport (ABD) 6-3, 6-2, 6-4

1995 Steffi Graf (Almanya) Anke Huber (Almanya) 6-1, 2-6, 6-1, 4-6, 6-3

1996 Steffi Graf (Almanya) Martina Hingis (İsviçre) 6-3, 4-6, 6-0, 4-6, 6-0

1997 Jana Novotna (Çek Cumh.) Mary Pierce (Fransa) 7-6, 6-2, 6-3

1998 Martina Hingis (İsviçre) Lindsay Davenport (ABD) 7-5, 6-4, 4-6, 6-2

1999 Lindsay Davenport (ABD) Martina Hingis (İsviçre) 6-4, 6-2

2000 Martina Hingis (İsviçre) Monica Seles (ABD) 6-7, 6-4, 6-4

2001 Serena Williams (ABD) Lindsay Davenport (ABD) Davenport çekildi

2002 Kim Clijsters (Belçika) Serena Williams (ABD) 7-5, 6-3

2003 Kim Clijsters (Belçika) Amelie Mauresmo (Fransa) 6-2, 6-0

2004 Maria Sharapova (Rusya) Serena Williams (ABD) 4-6, 6-2, 6-4

2005 Amelie Mauresmo (Fransa) Mary Pierce (Fransa) 5-7, 7-6, 6-4

2006 Justine Henin (Belçika) Amelie Mauresmo (Fransa) 6-4, 6-3

2007 Justine Henin (Belçika) Maria Sharapova (Rusya) 5-7, 7-5, 6-3

2008 Venus Williams (ABD) Vera Zvonareva (Rusya) 6-7, 6-0, 6-2

2009 Serena Williams (ABD) Venus Williams (ABD) 6-2, 7-6

2010 Kim Clijsters (Belçika) Caroline Wozniacki(Danimarka) 6-3, 5-7, 6-3

2011 Petra Kvitova (Çek Cumh.) Victoria Azarenka (Belarus) 7-5, 4-6, 6-3

2012 Serena Williams (ABD) Maria Sharapova (Rusya) 6-4, 6-3