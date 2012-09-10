Serena Williams 4. kez şampiyon

Dünya 1 numarası Victoria Azarenka ile karşılaşan Serena Williams, dördüncü kez Amerika Açık şampiyonu oldu. İki tenisçi arasında daha önce oynanan maçlarda 9-1 Serena Williams üstünlüğü vardı.

Karşılaşmaya iki hafta boyunca sürdürdüğü etkileyici servis performansı ile başlayan Serena Williams, ikinci oyunda rakibinin servisinde de baskın olan taraftı. Üçü üst üste olmak üzere dört servis kırma şansından yararlanamayan ABD'li tenisçi, beşincisinde affetmedi.

Erken yakaladığı bu avantajla dünya 1 numarası rakibini baskı altına alan Serena, servis oyununda Azarenka'yı yanına yaklaştırmadı ve sekizinci oyunda bir kez daha servis kırarak ilk seti hanesine yazdırdı.

İkinci sette ise işler tersine döndü. Servis kırarak girdiği sette sürücü koltuğuna geçen Belaruslu tenisçi, Williams'ın da hata sayısının artması ile kendine güvenini tazeledi. Beşinci oyunda ikinci kez servis kırarak 4-1 öne geçen Avustralya Açık şampiyonu, servis ritminin de artmasıyla birlikte seti kazandı.

Karar setine servis kullanarak başlayan ev sahibi Serena, ilk iki puanı kaybetse de arka arkaya bulduğu sayılarla servisine tutundu. Vika'nın servis oyununda yakaladığı kırma şanslarını değerlendiremeyen üç kez Amerika Açık şampiyonu, üçüncü oyunda servisini kaptırdı. Azarenka bu avantajı elinde tutamadı ve uzun süren bir oyunun ardından servisini kırdırdı.

3-3'te Azarenka sıfıra karşı servis kırarak tekrar avantajı elde etti. 5-4'te maç için servis kullanan Belaruslu'ya Serena'dan harika bir cevap geldi ve ABD'li kendi servis oyununu da rahat bir şekilde kazandı. 12. oyunda şampiyonluk için servis karşılayan ev sahibi raket servisi kırmayı başardı ve şampiyon oldu.

Bu sonuçla Wimbledon ve Olimpiyat zaferleri yaşayan Serena Williams, kariyerinin 15. Grand Slam zaferini kazanmış oldu. Bu yıl Avustralya Açık'ı kazanan Azarenka ise ikinci Grand Slam şampiyonluğunu elde edemedi.

Sezonun son Grand Slam'i Amerika Açık tam 17 yıl sonra bir üç setlik kadınlar finaline tanıklık etmiş oldu. (CNN Türk)