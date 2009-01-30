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Spor

Serena rekoru garantiledi

Serena Williams elde ettiği birincilikler sayesinde, dünyanın en çok kazanan bayan sporcusu unvanını ele geçirdi.

30 Ocak 2009 02:00


Avustralya Açık'ta tek bayanlarda finale yükselen Serena Williams, çiftlerde ise kardeşi Venus'le birlikte şampiyonluğa ulaştı. Serena Williams bu birincilik sayesinde, dünyanın en çok kazanan bayan sporcusu unvanını ele geçirdi.


Bayanlar dünya tenis klasmanında ikinci sırada yer alan Serena Williams, Avustralya Açık'taki üstün performansı sayesinde başarısını sportif alanda sınırlamadı ve maddi kazancını da katlamış oldu.

Williams, Avustralya Açık'tan aldığı para ödülleri ile birlikte kariyeri boyunca elde ettiği para ödülleri ile dünyanın en çok kazanan bayan sporcusu unvanını ele geçirdi.

Geçtiğimiz ay 16 yıllık karyerini noktaladığını açıklayan ünlü golf oyuncusu Annika Sorenstam'ı 150 bin dolar gibi az bir farkla geçen Serena Williams, karyeri boyunca bugüne kadar turnuvalardan toplam 22 milyon 725 bin dolar kazandı. Bugünlerde ikinci çocuğuna hamile olan tenisçi Lindsay Davenport ise, 580 bin dolar geriden Williams'ı takip ediyor.

Williams, bu başarının kendisini heyecanlandırdığını söyledi. "1995'te, Quebec'te kazandığım 240 dolarlık ilk çeki hatırlıyorum. O gün, ileride önemli bir kariyere sahip olabileceğimi düşünmüştüm. Ancak bu kadarını hayal bile etmemiştim" diyen Williams, bayanlar tenisinin de bu 14 yıl içinde büyük bir değişim geçirdiğini vurguladı.

27 yaşındaki Amerikalı raket, bugüne kadar 32 tekler, 14 çiftler şampiyonluğuna ulaştı. Williams'ın ayrıca, 2004'te Atina'da ve 2008'de Pekin'de kazandığı 2 olimpiyat altın madalyası bulunuyor.

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