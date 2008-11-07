Serena ablasını kıramadı!..



Venus Williams, Sezon Sonu Şampiyonası'nda kardeşi Serena'yı yenerek yarı finale yükseldi. Jelena Jankovic ve Vera Zvonareva da son 4'e kalmayı garantiledi.







Katar'ın başkenti Doha'da süren Sezon Sonu Şampiyonası, Williams kardeşleri 18. kez karşı karşıya getirdi.



Serana williams, kahverengi gruptaki ikinci maçında, ilk seti 7-5 kazandı. Ancak Venus Williams, bundan sonra korttaki hakimiyeti tamamıyla eline geçirdi. 7 numaralı seri başı, ikinci sette küçük kardeşine sadece bir oyun verdi, final setinde ise tek oyun dahi kaybetmedi. Serena Williams, 2007 Miami finalinden sonra ilk kez bir seti oyun alamadan kapattı. Üstelik Amerikalı tenisçi o maçta da Justine Henin'i yenerek şampiyonluğa ulaşmıştı.



Dünyanın 2 numarası Dinara Safina, Elena Dementieva'ya 2 sette yenilince turnuvanın yarı finalinde oynama şansını yitirdi. 2 Rus tenisçinin karşılaşmasında ilk set 6-2, diğeri 6-4 sona erdi. Dementieva, yarı finalde kendine yer edinebilmek için Serena Williams ile karşılaşacağı maçı kazanmak zorunda.



Dünya klasmanının bir numarası Jelena Jankovic, Svetlana Kuznetsova'yı yenerek yarı finale adını yazdırdı. Jankovic, ilk seti 8-6'lık tie-break ile kazanabildi. Sırp tenisçi ikinci setin başında sırtındaki rahatsızlık nedeniyle tıbbi yardım almak zorunda kaldı. Bu rahatsızlık Jankovic'in servislerini etkiliyor gibiyidi, ama ikinci seti de 6-4 almasına engel olmadı. Böylece beyaz grupta ikişer galibiyete ulaşan Jankovic ile Vera Zvonareva son 4'e kalmayı garantilerken, Kuznetsova ile Ana Ivanovic, ikişer mağlubiyetle elendi.

