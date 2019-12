Şeren: Herkesi vuracaktım

Birecik'te belediye binasını basarak bir kişiyi öldüren, 5 kişiyi yaralayan Şeren 'Herkesi öldürüp intihar edecektim' dedi.



Şanlıurfa'nın Birecik Belediyesi'nde görev yeri değiştirilince belediye binasını kalaşnikof tüfekle basıp 1 kişinin ölümüne, 5 kişinin de yaralanmasına neden olan 33 yaşındaki İsmail Şeren'in, katliamın yapmaktan son anda vazgeçtiği anlaşıldı. Kurtlar Vadisi dizisindeki `Muro' karakterine özendiği için `Muro' lakabıyla anılan İsmail Şeren'in belediye içerisinde 24 el ateş ettiği, üniversitede okuyan kardeşinin eğitim masraflarının karşılanacağı sözünün verilmesinin ardından teslim olmaya ikna olduğu ortaya çıktı.



Birecik Belediyesi'nde dün 55 dakika süren dehşete ilişkin detaylar ortaya çıktı. Belediyeye taşeron olarak hizmet veren şirkette çalışan ve evinin de bulunduğu Sancak Mahallesi'ndeki parkta bekçilik yapan 5 çocuk babası 33 yaşındaki İsmail Şeren, temizlik işleri bölümüne verilmesine rağmen şirket yetkililerinin işine son verdiğini söylediğini iddia ederek dün öğle saatlerinde SP'li Belediye Başkanı Faruk Pınarbaşı'nın yanına gitti. Burada bir süre görüştükten sonra belediyeden ayrılan Şeren, saat 16.00 sıralarında bu kez montunun altına gizlediği kalaşnikof tüfeği alarak yeniden belediyeye döndü.



Pencereden atladılar



Belediyeye girmesinin ardından silahını çıkarak ateş açan ve ikinci katta bulunan Başkan Faruk Pınarbaşı'nın makamına çıkan saldırgan, burada da rasgele ateş açmaya devam etti. Başkan Pınarbaşı'nın, işine son verilmediği sadece görev yerinin değiştirildiğini söylediği saldırganın silahından çıkan kurşunlar, duvarlarda delikler açarken; kendisine engel olmak isteyen 18 yaşındaki Ahmet Açıkbaş öldü, Mehmet Özsütemen, Mehmet Ali İncedal vücutlarına isabet eden kurşunlarla yaralandı. Bu sırada paniğe kapılan Nusret Kaçıran ile Belediye- İş Sendikası Şanlıurfa Şube Başkanı Adem Şiltak da pencereden atlayarak yaralandı.



Saldırgan girdiği başkanın makam odasında da rasgele ateş açması üzerine misafir olarak bulunan Mehmet Ali Kankaya kurşunlara hedef olurken, yere yatarak tabancasını çeken Başkan Pınarbaşı, saldırganın paniklemesi üzerine yan tarafta bulunan dinlenme odasının penceresinden atlayarak belediyeden uzaklaştı. Binada ateş açmaya devam eden, 50 kadar personel ve işlem için belediyede bulunan vatandaşı rehin alan İsmail Şeren, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Serdar Çölgeçen ve İlçe Emniyet Amiri Mustafa Terzi tarafından uzun süren ikna çalışmalarının ardından kalaşnikof tüfeğini ve yedek şarjörünü vererek teslim oldu.



Muro gibi sakallarını uzatmış



İsmail Şeren'in, Kurtlar Vadisi adlı dizinin fanatiği olduğu ve dizi karakterlerinden `Muro'ya özendiği, onun gibi giyinip, sakallarını uzattığı belirtildi.



Yakın çevresinde `Muro' diye çağrıldığı belirtilen Şeren'in 5 yıl önce Birecik Belediyesi'nde iş bulmasının ardından Suruç'tan Birecik'e taşındığı öğrenildi. Elazığ Fırat Üniversitesi'nde Türkçe öğretmenliği birinci sınıf öğrencisi olan kardeşi İbrahim Halil Şeren'e 250 TL yurt parası göndermesi gerektiğini bundan dolayı işten çıkarılmamasını istediğini ileri süren Şeren, polisteki ifadesinde olayı şöyle anlattı:



``Benim 5 çocuğum var, bir de üniversitede okuyan kardeşim. Bunlara bakmak zorundayım ve işe ihtiyacım var. Başkana gidip beni işten atmamasını gerekirse her işi yapacağımı söyledim. Ama ikna olmadı. En sonunda kardeşime 250 lira yurt parası göndermem gerektiğini anlatıp ısrar edince bu kez başkan taşeron firmayla görüşmemi isteyip beni yolladı. Yaşadığım psikoloji sırasında üniversitedeki kardeşim arayıp parayı gönderip göndermediğimi sorunca kendimi kaybettim. Eve gidip 5 yıl önce inşaattan düşerek ölen babamdan miras kalan kalaşnikof tüfeği alıp belediyeye geldim. Hedefim başkanı öldürmekti. Beynim dönmüştü ve her yere ateş ediyordum. Başkanı vurmak istiyordum ama o pencereden atlayarak kaçtı. Sonra hayatımın bittiğini anlayınca ne yapacağımı şaşırdım. Sürekli gözümün önüne kardeşim Halil İbrahim, onun istediği ama benim yollayamadığım 250 lira geliyordu. Çıkar yol bulamayınca, yedek şarjörümü de takıp önüme geleni vurmayı ve son kurşun ile de intihar etmeyi planladım. Ancak, bu sırada kapının önünde duran Komutan ve Emniyet Amiri sürekli benimle konuşuyorlardı. Hastaneye gidenlerin durumunu sordum. Ölmediklerini öğrenince biraz rahatladım. Kardeşimin durumunu anlatınca Komutan ve Amir, eğitimine yardımcı olacaklarına dair söz verdiler. Onlar söz verince ben de teslim oldum.''



Annesi, eşi ve 5 çocuğunun yaşananların ardından ilçeyi terk ettiği belirtilen İsmail Şener, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecek.



Su parası yatırmaya gitti, öldü



Öte yandan yaralanan Adem Şiltak ve Mehmet Ali İncedal'ın tedavilerine Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Devlet Hastanesi'nde, Mehmet Özsütemen Gaziantep Amerikan Hastanesi'nde, Mehmet Ali Kankaya ve Nusret Kaçıran ise Birecik Devlet Hastanesi'nde devam ediliyor. Mehmet Ali Kankaya'nın karaciğerinin parçalandığı ve tedavisine yoğun bakımda devam edildiği bildirildi.



Su parası yatırmak için gittiği belediyedeki saldırıda can veren 18 yaşındaki Ahmet Açıkbaş'ın cenazesi ise bugün oturdukları Gaziantep'in Nizip İlçesi'nde toprağa verilecek.



Makamında geçmiş olsun ziyaretini kabul eden Başkan Faruk Pınarbaşı, ``Bugünden itibaren hem belediyemizi güvenlik kameraları ile donatacağız, hem de gerekli güvenlik önlemlerini alacağız. Saldırıyı bu şekilde atlattığımız için kendimizi şanslı hissediyoruz'' dedi.