Yüksek Askeri Şura'da terfi ederek Deniz Kuvvetleri Komutanı olmasına kesin gözüyle bakılırken ocak ayında istifa ederek herkesi şaşırtan Oramiral Nusret Güner suskunluğunu bozdu. Güner, istifasının gerekçesini açıklarken, “Altındaki komutanları tutuklanmış şerefsiz bir donanma komutanı olmaktansa istifa ettim” dedi. Güner, “Biz darbeyi denizde mi yapacaktık. Böyle şey olur mu?” diyerek “Türk Deniz Kuvvetlerini operasyonlarla çökerttiler. Benim evlatlarım içerde” ifadelerini kullandı.

Sözcü’den Saygı Öztürk’e konuşan Güner, Balyoz davasında verilen hapis cezaları ve Askeri Casusluk davasıyla ilgili tutuklamalara tepki göstedi. Güner, “Benden nasıl 75 casus çıkar. 1’i koramiral, 4 tane amiral, çoğu kurmay albay, birçok kıymetli subayım, nasıl casusluk yapar? İnanın yüreğim o kadar yanıyor ki. Yüreğimin yangını kime biliyor musunuz? Buna ses çıkartmayan Türk milletine” dedi.

Güner, “Kişiler hiç önemli değil. Ben olayım, diğer arkadaşlar olsun, kendini feda edebilirler. Ama Deniz Kuvvetleri’ni bu duruma kimse düşüremez. Bakın gözlerim yaşarıyor, tüylerim diken diken oluyor. Ama benim yaptığım bu hareketi küçültmeye çalışanlara da ne diyebilirim yani?” ifadelerini kullandı.

Genelkurmay Başkanı bile hapsite

Güner, “Genelkurmay Başkanı bile hapiste neticede. Bunlara Türk milletinin niye ses çıkarmadığına inanın kahroluyorum. Tabii biz, devlet terbiyesiyle büyüdüğümüz için, bu olaylar çıktığından itibaren elimizden gelen gayreti göstermeye çalıştık. 21 Eylül 2012 tarihi Balyoz Davası kararlarının verildiği tarih. Yaklaşık 160 denizcim, amiralinden albayına, binbaşısına, yüzbaşısına kadar 16 yıl, 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 160 çarpı 18 yıl. Bunlar ne yaptılar ki biz farkına varmadık?” şeklinde konuştu.

Güner, 21 Eylül 2012’de hukuka, adalet sistemine olan bütün inancımı yitirdim. Bu karardan sonra bir hafta sabrettim. Ani karar veren birisi olmama rağmen çok düşündüm, taşındım, kendi kendime ‘Aman ani bir karar verme Nusret’ dedim. 28 Eylül 2012’de istifa dilekçemi yazdım” dedi.

Sakal uzatarak protesto ediyor

Bu arada, sakalını uzattığı dikkat çeken Nusret Güner, “Kendi çapımda bir protesto. Deniz Kuvvetleri’ni bu duruma düşürenleri ve buna sessiz kalan yetkilileri, ilgilileri protesto ediyorum. Deniz Kuvvetlerimiz dünya çapındadır. Deniz Kuvvetleri’ni bitirmeye çalıştılar. Bana kimse ‘Deniz Kuvvetleri darbe yapacaktı’, ‘100 tane casus vardı’ demesin” diye konuştu.

Gizli kamera iddiası

İzmir 12. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen “Askeri casusluk” iddianamesinde Ağustos ayında yapılacak Yüksek Askeri Şûra'da Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na atanması beklenirken istifa eden Donanma Komutanı Oramiral Nusret Güner ve kızının mağdur sıfatıyla yer almıştı. İddianamede, Güner’in evine gizli kamera yerleştirildiği öne sürülmüştü.