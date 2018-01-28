Şereflikoçhisar'dan Suriye'ye 27 ton un gönderildi

Zeynep GÖRGÜLÜ/ŞEREFLİKOÇHİSAR (Ankara), (DHA)- ANKARA’nın Şereflikoçhisar ilçesinden, Zeytin Dalı Harekâtı\'na katılan güvenlik güçleri ve çadır kentlerde yaşayan bölge halkı için bir TIR ile 27 ton un gönderdi.

Şereflikoçhisar İmam Hatip Mezunları Derneği, bugün düzenlenen törenle, dualar eşliğinde Afrin bölgesinde Zeytin Dalı Harekatı\'na katılan güvenlik güçleri ve çadır kentlerde yaşayan Suriyeliler için 27 ton un gönderdi.

Terminal Camii önünde toplanan hayırseverlere konuşan Dernek Başkanı Nedrettin Sarıkaya, “Ordumuzun Afrin’de başarılı olması ve zaferler kazanması için dua ediyoruz. Şefkat elini dünyanın bütün mazlumlarına uzatan devletimiz, Suriye’de mülteciler için farklı kentlerde çadır kentler kurmuştur. Biz de hem askerimizin yanında olduğumuzu göstermek, hem de mültecilere yapılan yardımlara katkı şağlamak için bir TIR dolusu unu, Suriye’ye gönderiyoruz. Bu derneğimizin 10’ncu TIR un yardımıdır” dedi.

Duaların ardından bir TIR dolusu un Şereflikoçhisar’dan Suriye’ye yola çıktı.

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