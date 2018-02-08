Şeref Malkoç: KDK'ya FETÖ davalarından dolayı 980 başvuru yapıldı

Oktay ENSARİ- Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ\'ye çeşitli programlara katılmak üzere gelen Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, 2017 yılında yüz yüze yaklaşık 2 bin kişiyle görüştüklerini söyledi. Malkoç, FETÖ davalarından dolayı Kamu Denetçilik Kurumu\'na 980 başvuru yapıldığını bunları KHK kapsamında olduğu için Olaganüstü Hal Komisyonu\'na gönderdiklerini açıkladı

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, kendilerine FETÖ ile ilgili 980 şikayet geldiğini bunları yargıya intikal eden konular ve KHK kapsamında olduğu için OHAL\'e gönderdiklerini söyledi. Malkoç, \"Biz kamu denetçiliği kurumu olarak anayasal bir kurumuz. 6328 sayılı kanunla kurulmuşuz ve faaliyet alanımız bunlarla belirtilmiş. Bizim bakamayacağımız alanlar 4 alan olarak sıralanmıştır. Mahkemeye intikal eden dosyalara, Cumhurbaşkanlığının işlemlerine, Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin operasyon kararlarına ve yasama alanına bakamıyoruz. Kayyum atamalar bir kısmı Kanun Hükmünde Kararname ile olduğu için bunlar bizim alanımızın dışında oluyor. Ancak gerek anayasa değişikliği gerekse bu konularla ilgili şikayetler alıyoruz. Sonrasında karar verilmesine yer olmadığına karar veriyoruz. Ayrıca FETÖ ile ilgili de şikayetler geldi. Bununla ilgili 980 müracaat geldi. Tabi bunlarda Kanun Hükmünde Kararname ile olduğu için bunları OHAL\'e gönderdik. Şu anda bahsettiğim kapsamda onlara da bakamıyoruz. Biz geçen Perşembe günü Olağanüstü Hal Komisyonu\'na uğradık. Onları ziyaret ettik. Türkiye\'de itiraz yolları açık olduktan sonra haklıyla haksızı ayıracak mekanizmalar çalışıyordur. Bu sevindirici bir husus. Ayrıca bize intikal eden şikayetler olduğu zaman da bizde gerekli incelemeyi yasamıza göre yapıyoruz\" dedi.

ÖĞRETMENİNİ KIRIK NOT NEDENİYLE ŞİKAYET EDEN ÖGRENCİLER VAR

Kendilerine gelen şikayetlerin çok çeşitli olduğunu ve bunları 6 ay içinde karara bağladıklarına değinen Malkoç, \"Bize eşini, babasını, kırık not aldığı için öğretmenini şikayet eden öğrenciler var. Tabi sayıları çok fazla değil. Derdi olan dermanını bulmak için değişik yerlere başvuruyor. Konumuzla alakası olsun ya da olmasın bize de müracaatları oluyor. Bizim kurumumuzda 2017 yılında yüz yüze 2 bin civarında insanla görüşüldü. Vatandaşın derdine derman olmaya çalışıyoruz. Sorununu çözemezsek bile onlara hukuki yolları gösteriyoruz. Ya da psikolojik olarak destek oluyoruz. Bu kurumun görevi halkın avukatlığını yapmak\" diye konuştu.

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