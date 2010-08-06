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Spor

ŞEREF EROĞLU'NA BÜYÜK ONUR  ANKARA (A.A)

06 Ağustos 2010 13:13

-ŞEREF EROĞLU'NA BÜYÜK ONUR  ANKARA (A.A) - 06.08.2010 - Dünya ve Avrupa Şampiyonu, olimpiyat ikincisi Şeref Eroğlu, Uluslararası Güreş Federasyonları Birliği'nin (FILA) organizasyonunda dünyanın önde gelen antrenörlerine ders verecek. FILA Teknik Kurul Üyesi Eroğlu, Finlandiya'nın Lahti kentinde, 16-19 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Grekoromen Stil Uluslararası Üst Düzey Antrenör Stajında eğitmen olarak görev alacak. Teknik direktörlük diploması bulunmayan Eroğlu, FILA Başkanı Raphael Martinetti'nin özel davetiyle eğitim programına katılacak. İsviçreli başkan Martinetti'nin, güreş yaptığı dönemde kazandığı büyük başarıların yanı sıra pek çok turnuva ve şampiyonada da ''en teknik güreşçi'' seçilmesi nedeniyle Şeref Eroğlu'nun Finlandiya'daki organizasyonda yer almasını istediği öğrenildi. Halen Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü (GSGM) Oyunlar ve Organizasyonlar Şube Müdürlüğü'nde hizmet veren Şeref Eroğlu, sözkonusu organizasyonda özellikle ''parter pozisyonunda tutuş analizleri'' ile ''teknik gösterisi'' konularında dersler verecek. FILA'nın teknik kurulunda da görev yapan Şeref Eroğlu, böylesine önemli bir eğitim organizasyonunda görev alacak olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, ''Finlandiya'ya gelecek antrenörlerin büyük çoğunluğu kendi ülkelerinin milli takımlarında ya da üst düzey kulüplerinde görev yapan kariyerli isimler. FILA Başkanı Martinetti'nin böylesine önemli antrenörlere teknik çalışma yaptırmam için bizzat talepte bulunması benim açımdan gurur verici'' diye konuştu.

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