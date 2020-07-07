Serebral Palsi hastası Barış Bayraktar, Pensilvanya Eyalet Üniversitesi'nden kabul aldı: Babamın emekli maaşı ile geçiniyoruz; eğitim için bursa ihtiyacım var

Bişar Arslan

Serebral Palsi hastası Barış Bayraktar, tüm zorluklara rağmen Amerika'daki Pensilvanya Eyalet Üniversitesi'nden kabul aldı. T24'e konuşan Bayraktar, astronomi ve astrofizik bölümüne kabul edildiğini ancak babasının emekli maaşı ile geçindiklerini, eğitimi için bursa ihtiyacı olduğunu söyledi.

20 yaşındaki Serebral Palsi hastası Barış Bayraktar'ın en büyük hayali ABD'de astrofizik okumak. ABD'nin en iyi üniversitelerinden biri olan Pensilvanya Eyalet Üniversitesi'nden kabul alan Bayraktar, "Babamın emekli maaşı ile geçiniyoruz. Eğitim için bursa ihtiyacım var. Dünyanın en parlak astrofizikçilerinden biri olmak istiyorum" diye konuştu.

“Serebral Palsi hastası bir birey olarak Türkiye'de üniversite okumak çok zor”

Türkiye'de sadece dört üniversitede astronomi bölümü olduğunu ve bunların da yeterli düzeyde olmadığını belirten Bayraktar, şunları söyledi:

"Serebral Palsi hastası bir birey için Türkiye'de bir üniversite okumak çok zor. Türkiye vatandaşı olarak ABD'de üniversite okumak da çok maliyetli. İstanbul’dan ABD’ye uçak bileti bile bin 300 dolar. Ben bunu bile karşılayamıyorum"

"İsteğim bazıları için sadece bir burs ama benim için bambaşka bir anlam taşıyor"

"Hem finansal hem fizyolojik engellere rağmen, Penn State Üniversitesi’nde astrofizik okumak istiyorum. ABD'de astrofizik okumak benim 10 yıllık hayalim. Dünyanın en parlak astrofizikçilerinden biri olmak istiyorum. Tüm bu zorluklara rağmen hayalimi gerçekleştirmek istiyorum. Astronomi beni heyecanlandırıyor. Bu benim son çarem. Savaşmak ve mücadele etmek zorundayım. ABD vatandaşı olmayanlar için bursların çok sınırlı olduğunun farkındayım. Fakat bu eğitim için finansal destek almaktan başka seçeneğim yok. Bu bazıları için sadece bir burs olabilir ama benim için bambaşka bir anlam taşıyor."

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