Serdar Turgut'a 'çüş' eylemi

T24 - Akşam gazetesi yazarı Serdar Turgut'un Kürt sanatçı Rojin hakkında 'Onu dağa kaldırıp seks kölesi yapardım' sözlerine tepkiler sürüyor.



Ankara Kuğulu Park'ta ellerinde 'ÇÜÜÜŞŞ' yazan pankartla toplanan Feminist(B)iz Oluşumu ve Ankara Kadın Platformu üyeleri, "Başına bir hal gelirse Serdar, dağlara gel dağlara" diye şarkı söyledi. Serdar Turgut'un Akşam gazetesinde "PKK teröristi olmadığıma pişmanım" başlığı ile 24.10.2009 yayımlanan yazısına tepki için toplananan Feminist(B)iz Oluşumu ve Ankara Kadın Platformu üyeleri, "Kürtler bu savaş yüzünden Serdar Turgut'un sadece cinsel fantezilerine yeten muhayillesinin alacağından çok daha fazla acı çektiler. Yalnızca dilleri ve kültürleri yok sayılmadı, öldürüldüler, işkence gördüler, sürüldüler, köyleri yakıldı... Ama en kötüsü o ve onun gibiler yüzünden Türkiye halklarının gözünde 'düşman' ilan edildiler, ötekileştirilmeye çalışıldılar. Anladıklarını söyleyen bazıları da makul Kürt, makul olmayan Kürt ayrımı yapmaya çalıştı." dedi.



Ellerindeki dövizlerle Kuğulu Park'tan Akşam gazetesinin Cinnah Caddesi'ndeki temsilciliğine kadar yürüyen üyeler, "Artık barışı konuşmaya başlamamız gerektiğini düşündüğümüz bu günlerde, gazeteleri ve televizyonu her açtığımızda savaşı, milliyetçiliği, ırkçılığı ve nefreti körükleyen yayınlarla karşılaşmak istemiyoruz. Bu yayınlardan bir tanesi, mizah adı altında Serdar Turgut tarafından kaleme alındı. Kendi deyimiyle, ‘terörist’ olmanın nedenlerini bir kez olsun durup düşünmemiş olan Serdar Turgut anlaşılan o ki köşe yazarlığından sadece zavallı fantezilerini yazmayı anlıyor. Malum yazısında bir kere bile konuşmadığı, ona göre zevk-ü sefa içinde yaşayan barış elçilerini karşılamaya gelen, ama bunu ne şov için, ne de o “mükemmel hayat” tarzını devam ettirmek için yapan insanlara dönük bir savaşı kışkırtırtıyor. Bizler ise bir kere daha başka bir fantezimiz olduğunu kendisine haykırmak için buradayız, barışı." açıklamasını yaptı.



Üyeler, "Çüş" yazılı pankartı ve dövizleri gazete temsilciliğinin yanındaki İsviçre Büyükelçiliği'nin parmaklıklarına asarak dağıldı.