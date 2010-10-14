-SERDAR TURGUT, ROJİN'E TAZMİNAT ÖDEYECEK İSTANBUL (A.A) - 14.10.2010 - Şarkıcı Rojin Ölker, gazeteci Serdar Turgut'un bir yazısında ''kişilik haklarına saldırdığı'' iddiasıyla Serdar Turgut ile Akşam Gazetesi İmtiyaz Sahibi T Medya Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş aleyhine açtığı davada 10 bin lira tazminat kazandı. Bakırköy 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki duruşmaya, taraf avukatları katıldı. Duruşmada, hakim, Bakırköy 2. Asliye Ceza Mahkemesinin gönderdiği dava dosyasının incelendiğini, Rojin Ölker'in şikayeti üzerine açılan davada Serdar Turgut'un ''hakaret'' suçundan çarptırıldığı 6 bin 300 TL idari para cezasına ilişkin hükmün açıklanmasının geri bırakıldığını ve kararın kesinleştiğinin görüldüğünü tutanağa yazdırdı. Davacı Ölker'in avukatı da tarafların ekonomik durumları göz önüne alınarak davanın tümüyle kabulüne karar verilmesini istedi. Davalıların avukatı ise davalılardan Akşam Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Mustafa Dolu yönünden pasif husumet nedeniyle, Serdar Turgut ile Akşam Gazetesi İmtiyaz Sahibi T Medya Yatırım Sanayi ve Ticaret AŞ yönünden de esastan davanın reddine karar verilmesini talep etti. Kararını açıklayan hakim, Serdar Turgut ile Akşam Gazetesi İmtiyaz Sahibi T Medya Yatırım Sanayi ve Ticaret AŞ yönünden davanın kısmen kabulüne karar vererek, 10 bin TL'nin bu davalılardan faiziyle alınarak davacıya ödenmesine hükmetti. Hakim, Mustafa Dolu yönünden ise davanın pasif husumet nedeniyle reddine karar verdi.