Serdar Tatlı'nın istifasından sonra MHK başkanlığı için bir isim ön plana çıktı

Merkez Hakem Kurulu (MHK) başkanlığından istifa eden Serdar Tatlı'nın yerine atama yapılmadı, gözler eski FIFA Kokartlı isimlerde.

Türk futbolunun son günlerdeki en büyük sorunuydu hakem hataları. İstikrarsız yönetimler, çifte standart ve garip atamalarla yıpranan Merkez Hakem Komitesi'nin başı Serdar Tatlı dün aniden görevi bıraktı.

Tatlı, Başkan Nihat Özdemir ile İcra Kurulu Üyesi Servet Yardımcı’nın yurt dışında bulunduğu sırada, hakem ve gözlemcilere mesaj atarak kararını bildirdi.

Tatlı ve ekibinin istifası, medyaya düştükten saatler sonra bile TFF sitesinde yer almadı. TFF Başkanı Nihat Özdemir ve yönetimi şok eden karar, hakem camiasında da “beklenmedik” olarak yorumlandı.

Cumhuriyet'ten Arif Kızılyalın, Cumhuriyet TV canlı yayınında MHK başkanlığı için Mustafa Çulcu adını verdi. Çulcu'ya hakem camiasının da güvendiği ancak Oğuz Sarvan döneminin izlerini silmesinin istendiği belirtildi.

Çulcu'nun yakınında şimdiki MHK'de dürüstlüğü ile öne çıkan Muhittin Boşat var. Keza Sabri Çelik'in de Çulcu'ya yakın olduğu biliniyor.

Haberde, Mustafa Çulcu'nun MHK Başkanlığı'nı kabul edeceği yönünde izlenimler olduğu aktarıldı. TFF ise henüz kararsız, resmi teklif götürmedi, nabız yokladı,